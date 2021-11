Así puede borrar un mensaje en WhatsApp aunque haya pasado el límite de tiempo

Cómo puede borrar un mensaje en WhatsApp saltándose el límite de tiempo. (foto: La Vanguardia)

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería favorita de todo el mundo para comunicarse con familiares y amigos. Una herramienta que cuenta con una serie de trucos que permiten sacarle el máximo provecho, como el de reducir el tamaño de un video desde el celular, saber quién lo tiene agendado en sus contactos o incluso cómo programar envíos de mensajes en WhatsApp. En esta ocasión, le enseñaremos cómo puede eliminar para un mensaje enviado aunque hayan pasado varias horas para cualquier contacto.

Si bien, existen atajos para recuperar los mensajes eliminados, en esta ocasión presentamos uno que no es realmente nuevo pero que permite a todos eliminar cualquier texto que se haya enviado una vez transcurrido el límite de tiempo que WhatsApp impone para ello, y que está configurado para que en una hora como máximo, pueda ser eliminado.

A diferencia de otros trucos o funciones escondidas, no es necesario descargar una aplicación de terceros para realizar este acceso directo, solo utiliza algunas funciones que los teléfonos móviles incorporan de fábrica. Por el momento, funciona perfectamente en dispositivos Android , mientras que en iPhone no es posible.

Cómo funciona el truco para eliminar un mensaje en WhatsApp

A veces se envía un mensaje por WhatsApp y después de algunas horas uno termina arrepintiéndose, pero ya es demasiado tarde y no puede borrarlo para todos, solo para nosotros mismos. Sin embargo, hay un truco que acaba con esta limitación en teléfonos móviles con sistema operativo Android.

Fotografía de un teléfono móvil con el logo de la aplicación tecnológica WhatsApp. EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Antes de desvelar cómo funciona, es importante señalar que si bien el mensaje se puede borrar varias horas después de enviado, esto no significa que la otra persona no haya leído el contenido, al contrario, lo más lógico es que el receptor del mensaje ya lo haya leído. Cabe resaltar también, que solo puede eliminar mensajes que incluyan texto, ya que este truco no funciona con imágenes y pegatinas.

Para borrar un mensaje antiguo para todos los participantes del chat, tanto individuales como grupales, solo tiene que seguir unos pequeños pasos:

Guía para borrar un mensaje en WhatsApp saltándose el límite de tiempo

1. En primer lugar, debe activar el modo avión del móvil Android para que el smartphone no tenga internet y no pueda activar la hora automáticamente.

2. Después, debe forzar la ejecución de WhatsApp, ya que no es suficiente cerrar la aplicación.

3. Deberá ir a la “Configuración” del teléfono, entrar en la sección “Aplicaciones” y hacer clic en “Detener”.

4. Una vez que haya realizado estos pasos, debe desactivar la opción de obtener la hora de internet de forma automática y modificar la hora y fecha del móvil en los ‘Ajustes’ manualmente. Se recomienda seleccionar un día u hora antes de enviar el mensaje.

5. En este punto solo queda entrar a WhatsApp y borrar el mensaje, para que no esté presente para nadie.

6. Para culminar el truco, debe desactivar el modo avión del teléfono móvil y permitir que el dispositivo actualice automáticamente la fecha y hora. De esta manera, nadie más podrá ver el contenido eliminado.

Mensaje eliminado correctamente con el truco de los celulares Android. (foto: Official Press)

Whatsapp no funcionará en estos celulares Samsung

Conoce los modelos de celulares Samsung y sus sistemas que no serán compatibles con WhatsApp desde noviembre del 2021.

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy S3 mini

- Samsung Galaxy Ace 2

- Samsung Galaxy Xcover 2

- Samsung Galaxy Core

WhatsApp dejará de funcionar en el - Samsung Galaxy Ace 2. (foto: Android Zone)

Hay otras marcas que también se verán afectadas, como dispositivos de Huawei, ZTE, LG, Lenovo A820, UMi X2, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Faea F1, THL W8, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight y Caterpillar Cat B15.

SEGUIR LEYENDO: