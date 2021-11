Reinas del Show: ¿Cuánto rating logró la Gran Final de Gisela y el triunfo de Isabel Acevedo?

Gisela Valcárcel lideró en el rating.

Reinas del Show de Gisela Valcárcel se ha convertido en el programa líder de los sábados por la noche. Tal parece que las diversas controversias, semana tras semana ha sido muy bien captado por la teleaudiencia.

Como lo anunciamos, este sábado 06 de noviembre fue la gran final de Reinas del Show y sin duda alguna, acaparó toda la atención y fue así que nuevamente lideró en el rating.

La competencia de baile obtuvo 13,7 puntos en el total de hogares de Lima y 12.0 en Lima +6 ciudades, cifras con las que se consagró una semana más en el primer puesto de la preferencia del televidente.

Por otro lado, el programa América Noticias, edición semanal fue el segundo más visto del fin de semana con 8.2 puntos de rating y 7.0 en Lima +6 ciudades. El espacio Estás en todas, obtuvo el tercer lugar con 7,5 puntos y 6,9 en Lima +6 ciudades.

La Voz Kids con sus pícaras audiciones a ciegas y sus grandes entrenadores se ubicó en cuarto lugar con un rating de 6,1 puntos y 6,2 en Lima +6 ciudades.

RATING DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE

Como se sabe, los días domingos, los programas noticiosos son los más vistos y los cuales lideran en nuestra televisión nacional. Es así, que el programa Día D, conducido por Pamela Vértiz se coronó como el número 1 llegando a 10,5 puntos y 10,6 en Lima +6 ciudades.

¿Cómo estuvieron los demás programas?

Nunca más (10,0)

Cuarto Poder (9,5)

Mi mamá cocina mejor que la tuya (8,6)

Los Milagros de la Rosa (8,3)

Punto Final (7, 4)

Butaca América (7,0)

FINAL DE REINAS DEL SHOW

El ultimo sábado fue la final de Reinas del Show e Isabel Acevedo fue la campeona en esta temporada, ganando la corona del primer puesto. En esta final, la ex pareja de Christian Domínguez compitió contra Gabriela Herrera y Brenda Carvalho.

“Este triunfo lo logré con nombre propio. Vine acá, me dieron la oportunidad, me esforcé, bailé con el corazón. Estoy super agradecida, aparte es el cumpleaños de mi papá. Di lo mejor de mi en cada baile, estoy muy emocionada, no tengo ni palabras para describir lo que siento”, explicó.

Emotivo triunfo para Isabel Acevedo

“Este triunfo se lo dedico a mi papito que está en el cielo, a mi familia que está reunida. Estoy super agradecida, en especial con Dios que me da salud. Se vienen muchas cosas más. Quiero prepararme en el canto y la actuación”, indicó emocionada.

