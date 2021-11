La boda de Carolina Braedt: Estas fueron las influencers que no fueron invitadas

Foto: Instagram

La influencer de moda Carolina Braedt, mejor conocida en las redes como ‘Fashaddicti’, cumplió uno de sus sueños el 6 de noviembre, al casarse con el amor de su vida Bruno Vega, con quien mantiene una relación desde el 2013 y se comprometió a finales de mayo en una visita a Machu Picchu.

En sus redes sociales mostró toda su preparación del día de su boda para que sus seguidores puedan vivirlo con ella. Empezó su día cumpliendo su rutina de siempre.

“Uno no puede hacer las cosas diferente el día de su matri, si toda su vida y todos los días va a entrenar temprano en la mañana, ¿por qué sería distinto el día del matri, cierto?”, comentó en una de sus historias.

La influencer tuvo muy en claro cómo quería que se llevara a cabo este evento, por lo que viajó a España para realizar el proceso de su vestido de novia. Fue hasta Europa para trabajar con la exclusiva marca Rosa Clará en la confección del atuendo que lució finalmente en la ceremonia.

Además de ser influencer, Carolina cuenta con diversos emprendimientos con su actual esposo. Tienen una cafetería bautizada con el nombre de Rutina, la cual ya cuenta con un segundo local debido a la recepción que ha tenido por parte del público. Asimismo, mantienen marcas de ropa: Antelina, Haki y Esthercita, donde venden también accesorios. Finalmente, su negocio más popular y visitado es el hospedaje en Piura llamado Pirámides de Máncora.

FASHADICTTI Y LAS INFLUENCERS QUE NO INVITÓ A SU BODA

El grupo de Carolina Braet estaba conformado por varias influencers peruanas conformado por Natalia Merino, Paloma Derteano, Mafer Neyra, Ximena Moral y Dolce Placard. Hace unos meses se estipuló a través de redes sociales que las influencers Natalia Merino, más conocida como Cinnamon Style y Carolina Braedt, más conocida como Fashaddictti.

Cinnamon Style no estuvo en el matrimonio de la conocida influencer de moda, ya que a través de las redes sociales Carolina confesó que ya no eran amigas más. Se desconoce las razones exactas por las que dejaron de hablar, pero confesó que “Natalia no se suma en su vida”, desde ese momento, no se les ha visto juntas.

Cabe resaltar que Fashaddictti sí asistió a la boda de Natalia Merino y se estipula que discutieron en su despedida de soltera.

En el caso de Paloma Derteano, ella no asistió a la boda, ya que se encuentra de viaje en México con su hermana. Cabe destacar que la influecer está nuevamente embarazada y el año pasado dio a luz a su hija Constanza, más conocida como ‘la Cotasha’.

Mafer Neyra, no asistió a la boda de Carolina, pero un el mismo día a la misma hora se le vio en un video de Instagram bailando con una cerveza en la mano, donde la que la grabó fue Natalia Merino.

Finalmente, Dolce Placard no subió ningún video ni historia a sus redes sociales sobre la boda de Carolina, se le vio trabajando como normalmente lo hace.

Por su parte, la única que colocó un mensaje en sus redes sociales y asistió un poco tarde, fue Ximena Moral, colocando una historia de Instagram con la influencer.

“Mi corazón está ahí con ustedes, la novia más hermosa, @carolinabraedt te amo!!!” mencionó en su cuenta de Instagram.

“Como quisiera estar contigo ahí celebrando este día tan especial, te quiero con todo mi corazón!!! @carolinabraedt” indicó.

Finalmente, una de las que asistieron desde temprano fue la exitosa influencer de moda y ahora conductora televisiva Tana Rendón. Quien colocó todo el evento a través de sus historias felicitando a Carolina y mostrando todo el proceso, desde que se comenzó a arreglar hasta la sesión de fotos que tuve Fashaddictti.

CAROLINA BRAEDT VIAJÓ A ESPAÑA PARA DISEÑAR SU VESTIDO DE NOVIA

La influencer de moda ‘Fashaddicti’ fue acompañada de su madre a España para diseñar su vestido de novia. Grabó en sus historias todos los detalles del emotivo viaje y de su visita al taller, además, se probó un sinfín de atuendos para identificar sus gustos.

A partir de esos detalles, resaltaron sus conjuntos favoritos, se elegirá el diseño que se mandará a Perú, ya que todas las pruebas y ajustes se harán en Lima, y se dejará todo planificado para el gran día. “La pasé fenomenal, fue un día hermoso, me sentí como una princesa”, comentó en sus redes sociales.





