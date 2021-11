Moisés Mamani y la gran disputa legal por sus bienes tras un año de su muerte por COVID-19

Moisés Mamani y la gran disputa por sus bienes.

Tras más de un año de fallecido, los restos de Moisés Mamani no pueden descansar en paz, ya que en la actualidad, su hija, hermanos y su presunta expareja, a quien identifican como su extrabajadora del ex parlamentario, se disputan sus bienes en una guerra legal que han iniciado.

Recordemos que el ex congresista de Fuerza Popular, falleció de forma repentina la madrugada del 14 de agosto del 2020 a causa del coronavirus, por lo cual no dejó preparado un testamento.

Según un reportaje de Punto final, esto ha generado que Haydee Mamani Ramos (hija), Juan José Colquehuanca Flores, Alejandrina Colquehuanca Mamani (hermanos) y Marleni Huamán Huamán (trabajadora y supuesta expareja) tengan un proceso en el segundo juzgado de paz letrado de San Isidro, que al parecer se ha quedado estancado.

“De acuerdo a ley sabemos que, cuando una persona muere… ¿Quiénes son sus herederos? Su esposa y sus hijos. Y si no tiene esposa, son sus hijos, así de simple”, señaló el abogado de Moisés Mamani, Alberto Bautista.

Cabe destacar que la hija del congresista, que fue reconocida en febrero de 1997, señaló con gran pesar que durante 24 años el ex parlamentario fujimorista no le brindó ningún apoyo y cuando hizo fue de manera muy “miserable”.

En ese sentido, Haydee Mamani afirma que ella solo le solicitaba ayuda económica para estudiar.

“Tengo rabia que haya tantas amistades, familiares, trabajadores que de alguna manera traten de perjudicarme y quitarme el derecho que como hija me corresponde”, expresó.

A través del informe emitido, se pudo conocer que el ex legislador del partido de Keiko Fujimori, poseía entre su patrimonio máquinas industriales, cuentas bancarias, varios autos, camionetas, 97 revólveres y más.

Por su parte, los hermanos de Moisés Mamani, ya tienen bajo su poder algunos de esos bienes y han presentado documentos ante el Poder Judicial con el propósito de que se desconozcan los derechos de Haydee Mamani y se deje fuera a la que afirma que fue su conviviente.

“Yo estoy reclamando mis derechos. Yo he estado con él. Él ha sido mi pareja”, afirmó Marleni Huamán. Ante esta grave situación, el abogado Alberto Bautista manifestó que ella ha sido empleada en las empresas del exlegislador de Fuerza Popular, así como su apoderada en algunas circunstancias.

CONTROVERSIAS DE MOÍSES MAMANI

Moisés Mamani Colquehuanca, fue un político peruano, congresista de la república que representó al departamento de Puno, entre el 26 de julio de 2016 y el 30 de septiembre de 2019.

Certificado de estudios falsificados

En el 2005, Mamani decidió estudiar en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y para ello, presentó un certificado de estudios secundarios del Politécnico de Los Andes, en Juliaca. Años después, cuando se encontraba en campaña para el Congreso, la prensa puneña denunció que este certificado había sido falsificado.

Kenjivideos

A inicios de 2018 hubo denuncias de ambos lados de las principales figuras del fujimorismo (entre seguidores de Kenji Fujimori y leales a Keiko Fujimori) de intentar comprar votos durante el segundo proceso de vacancia presidencial contra el entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Denuncia por no cumplir con manutención

En marzo de 2018, Gregoria Victoria Ramos Alejo narró al programa Punto Final que tuvo una hija con el ex congresista, pero que este no cumplía con su obligación de pasar manutención, pese a que el legislador, indicó en el hemiciclo del Congreso que uno de sus principios era no hacer el mal a nadie.

Denuncia por acoso sexual

El 15 de noviembre de 2018, el congresista Moisés Mamani tuvo que ser desembarcado del avión que lo trasladaba a Lima, ya que se encontraba en aparente estado de ebriedad. Asimismo, habría realizado tocamientos indebidos en las nalgas a una de las aeromozas del avión. Ante esto, el 8 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó el informe de la Comisión de Ética que recomendaba sancionar a Mamani con 120 días de suspensión sin sueldo por haber realizado este acto indebido contra una mujer.

