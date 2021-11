Castillo sobre alza de precios: “Creen que ha subido porque ha llegado un campesino a gobernar”

Pedro Castillo se dirigió a la población este viernes en San Juan de Lurigancho. | Canal N

El presidente Pedro Castillo decidió romper su silencio sobre el alza de precios que afecta a la mayoría de peruanos, asegurando que algunos sectores “culpan” a su gobierno por este cambio. El mandatario se dirigió así a la comunidad, durante la entrega de tractores a las organizaciones de productores de Santa María de Chicmo, en Apurímac, como parte de las acciones de la segunda reforma agraria.

“Muchas veces, esto de subir los costos de los productos, como los fertilizantes y los abonos, hacen creer que ha subido porque ha llegado un campesino a gobernar. Mañana salen a decir ‘por culpa de ese señor ha subido el gas, ha subido el pan y el pollo’”, indicó el jefe de Estado.

Además, Pedro Castillo, manifestó que en el Perú existieron 200 años de postergación en las regiones y destacó que su gestión impulsa una segunda reforma agraria, pese a cuestionamientos.

“Gracias queridos hermanos por ese respaldo, reflejado en las urnas, pero ese respaldo no puede ser traicionado. Cuando en alguna oportunidad algunos “pituquitos” escuchaban de la segunda reforma agraria, decían ‘y cuándo se ha dado la primera (reforma agraria)’”, precisó.

Durante un evento en la capital, el presidente aseguró que se siente respaldado por su Gabinete liderado por Mirtha Vásquez y aseguró que no dejará que la oposición sea una traba para su gobierno.

“A mí no me preocupa la oposición. A mí no me preocupan aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por los sueños de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”, declaró.

Por otro lado, también participó en un evento dirigido hacia las personas que sufren de discapacidad. El mandatario pidió a los congresistas que realicen leyes en beneficio a esta comunidad, ya que es importante cuidarlas, respetarlas y sobre todo valorarlas.

“Espero que hoy, que tenemos a un grupo de congresistas, tomen los proyectos en el Congreso para que nuestros hermanos tengan todos los derechos que les compete. Hay que asumirlo”, expresó tras mencionar que la discapacidad física no es un impedimento para laborar.

“No pueden ser discriminados y por eso necesito un representante de estos hombre y mujeres, vamos a bajar a las regiones no solo para reunirnos con ellos, basta de discursos (…) No los hemos hecho llamar para la foto”, puntualizó el mandatario desde Palacio de Gobierno.

DINA BOLUARTE PIDE MADUREZ PARA QUE EL PERÚ AVANCE

En declaraciones a la prensa desde el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, afirmó que si no existiera el Poder Ejecutivo o Legislativo, “el país no avanza” y quienes se perjudicarían serían los ciudadanos.

“Esperamos que en adelante ese grupo de Perú Libre pueda madurar y poder mirar el país con responsabilidad, aquel pueblo que los ha elegido para ser congresistas, y si es que no hay Ejecutivo o no hubiera Legislativo, el país no avanza, quienes se perjudican somos todos, el pueblo, porque todos somos pueblo”, dijo.

“Dejemos las revanchas a un costado y tanto los dos poderes más importantes del país apostemos en un solo corazón por la patria peruana”, acotó la viceministra.

Recordemos que este jueves 04 de noviembre el nuevo Gabinete encabezado por Mirtha Vásquez, obtuvo el voto de confianza, el cual marca un hito importante para la continuación de los proyectos en pro a los peruanos.

Asimismo, se espera que el flamante ministro del Interior, Avelino Guillén ponga un punto final a la delincuencia que a diario está afectando al peruano de a pie.

