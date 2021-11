Gianluca Lapadula y los jugadores que arribarán al Perú en las próximas horas con miras a partidos de Eliminatorias

Gianluca Lapadula no ha anotado en lo que va de las Eliminatorias. Apenas suma 2s asistencia. | Foto: EFE

Gianluca Lapadula llegará al Perú en el transcurso de este domingo 07 de noviembre con el objetivo de sumarse a los entrenamientos de la selección peruana y enfocarse en conseguir los 6 puntos en los duelos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero peruano no sería el único en arribar al Aeropuerto Jorge Chávez, sino también Luis Abram, Pedro Aquino y Gabriel Costa, quienes se sumarán con el correr de las horas a la concentración que se realizará en el Hotel Hilton de Miraflores. En ese sentido, en el transcurso de los días se espera que se pueda completar el plantel en su totalidad con la finalidad de afinar el equipo en los entrenamientos que dieron su inicio la semana pasada con los jugadores que se desempeñan en la Liga 1.

PRESENTE EN SUS CLUBES

Cada uno de los jugadores mencionados viene con un presente distinto en sus respectivas ligas. El futbolista del Benevento de Italia disputó los 90 minutos en el duelo del pasado sábado 06 en que su equipo cayó goleado por 4 a 1 ante el Frosinone por la fecha 12 de la Serie B de Italia. Lapadula no pudo hacer nada para inquietar a la defensa del cuadro visitante. A pesar de ello, ‘Lapagol’ es el máximo goleador de su equipo con 6 tantos en 10 duelos.

El caso de Luis Abram es distinto. Si bien venía siendo titular en la zaga central del Granada, el entrenador Robert Moreno lo dejó en el banco de suplentes en el partido en que su equipo perdió por 2 a 0 en su visita al Espanyol por la jornada 13 de LaLiga española. El motivo de la suplencia del defensa puede deberse a los pobres resultados que ya venía cosechando el cuadro ‘nazarí’ y lo han colocado en el puesto 17 de la tabla de posiciones.

Mientras que en el caso de Gabriel Costa, fue protagonista con un gol de gran factura en la goleada por 3 a 0 de Colo Colo ante Santiago Wanderers por la fecha 30 del fútbol chileno. Fue mediante un excelente tiro libre que el exjugador de Sporting Cristal se hizo presente en el marcador y ya lleva 4 goles en sus últimos 11 encuentros disputados.

PRESENTE EN LA ‘BICOLOR’

Sin duda que de estos 4 futbolistas, Lapadula y Costa son los que vienen mostrando un nivel más parejo. En el caso del nacido en Turín, es un fijo en el once titular, más aún con la ausencia de un Paolo Guerrero que no volvería a las canchas hasta inicios del 2022. Por el lado del uruguayo nacionalizado peruano, es otro de los que tiene un buen presente en el exterior aunque por el momento no ha podido dar ese mismo impacto con la ‘blanquirroja’. Lo más probable es que sea un revulsivo ante bolivianos y venezolanos. André Carrillo juega en su puesto y regresaría tras ausentarse los últimos encuentros por lesión.

Sobre Luis Abram, su puesto es ocupado actualmente por Alexander Callens, quien ha formado una mejor dupla en la zaga central con Christian Ramos. En ese sentido, es importante mencionar que ‘Lucho’ ya fue titular anteriormente pero con Carlos Zambrano. Ambos se complementaron muy bien y eso se pudo ver reflejado en la Copa América de Brasil el 2019. No obstante, las sanciones que recibía el ‘León’ lo alejaron del once titular, afectando al mismo tiempo a Abram, quien no ha podido complementarse a la perfección con otro compañero.

Finalmente, Pedro Aquino es un caso especial, ya que tiene un desgarro que sufrió hace un par de semanas y no ha podido entrenar con el América de México. Por ello, se espera que en su arribo pueda hacerse las pruebas necesarias para saber su disponibilidad en los partidos por el proceso clasificatorio.

OBJETIVO BOLIVIA Y VENEZUELA

La consigna del grupo es llegar al 100% a estos encuentros para vencer a ‘La Verde’ y a la ‘vinotinto’. Y es que el duelo ante los primeros es este jueves 11 a las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional. Mientras tanto, el encuentro ante los ‘llaneros’ se llevará a cabo el martes 16 a las 6:00 p.m.

