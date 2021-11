Isabel Acevedo no se habría borrado el tatuaje que se hizo con Christian Domínguez por San Valentín

La 'Chabelita' se mostró incómoda cuando fue consultada por su tatuaje.

La relación entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez acabó en el 2019 tras tres años de relación. Aunque han pasado dos años desde la ruptura, la finalista de Reinas del Show aún no estaría lista para borrar de su piel el tatuaje que se hizo con el cumbiambero en San Valentín.

Esto quedó en evidencia en la edición del último miércoles de América Hoy, donde las conductoras pusieron en aprietos a la ‘Chabelita’ al recordarle el tatuaje con forma de corazón que tendría en la mano derecha.

“Estas casi casi de aniversario, dos años ya desde que se terminó tu relación”, le dijo Janet Barboza para después preguntarle si ya había borrado el tatuaje de su piel.

“Estoy súper contenta porque lo único que yo tengo que celebrar este domingo es mi cumpleaños. Me liberé”, respondió una incómoda Isabel, intentando esquivar la pregunta.

Justo cuando Ethel Pozo estaba por cambiar el tema, la popular ‘Rulitos’ no soltó a la bailarina y le volvió a preguntar, esta vez con una actitud más incisiva, si aún conservaba el tatuaje.

“Ay Dios mío, son cosas personales que quedan en mí. Yo no sabía que se celebraba (el aniversario del fin de su relación). Ya no voy a querer venir”, sostuvo entre risas.

Cabe resaltar que en la última publicación de Instagram de Isabel Acevedo, la cual posteó el miércoles 3 de noviembre, se puede observar que todavía no ha borrado el tatuaje que se hizo con su expareja.

Isabel mostró su tatuaje en redes. (Foto: Captura Instagram)

CHRISTIAN YA SE LO BORRÓ

Ahora que Christian Domínguez mantiene una relación amorosa con Pamela Franco, con quien tiene una hija, el cantante decidió borrar de su piel el tatuaje que se hizo con su expareja Isabel Acevedo.

Tras romper con la bailarina, Domínguez acudió a un estudio para quitarse el diseño de llave que representaba el amor que sentía por la ‘Chabelita’.

“Volviendo a las andadas”, escribió Christian Domínguez en sus redes para luego compartir imágenes de su nuevo tatuaje tipo brazalete en el brazo. Este ocultó por completo el que tenía con Isabel.

¿POR QUÉ ISABEL NO SE BORRA SU TATUAJE?

En febrero de 2021, Isabel Acevedo aseguró que no le guarda rencor a Chritian Domínguez, por lo que no tiene pensado en quitarse el tatuaje simbólico que se hizo con él cuando todo era felicidad.

Según la influencer, el tatuaje no tiene la inicial del cumbiambero, por ello es imposible acordarse de él al ver ese detalle en su mano derecha.

“La verdad creo que no, porque yo justo cuando lo hice, yo lo hice pensando de que no voy a hacer ninguna inicial, es más, no veo el tatuaje y me acuerdo de él, la verdad, te soy sincera”, dijo en En Boca de Todos.

LA RAZÓN DE SU RUPTURA

Christian Domínguez confesó que se acabó la relación con Isabel Acevedo porque “Chabela se cansó de ser la mochila de vida”.

Además, descartó que su relación haya encontrado su fin debido a una tercera persona, que se rumoreó en aquel entonces que sería Pamela Franco. “No habrá videos, audios, durante la relación con otra persona”, sentenció.

Por su parte, Isabel rompió su silencio y explicó que decidió alejarse de él porque no soportaba la presión mediática que cargaban ambos como pareja.

“Fue por cosas que ya no quería seguir cargando. Ustedes saben que estar con Christian es llevar toda esta situación mediática. Algunas mentiras que también de su parte, yo decía que no era sano para mí”, aclaró.

Asimismo, señaló que día acabó su romance oficialmente con el cumbiambero. ”Mi relación acabó el domingo en la noche. Ahí tuvimos una conversación de cual traté de llevar el comportamiento más maduro y dije ya no puedo más con la relación y yo decidí terminar con él”, relató.

