Alianza Lima: protocolos, recuperación y cómo se prepararán los jugadores contagiados de COVID-19

Los jugadores de Alianza Lima con COVID-19 permanecerán en aislamiento. | Foto: Club Alianza Lima

La situación que viven en Alianza Lima es de preocupación. Recientemente, aumentaron los contagiados y ahora queda pendiente saber qué medidas se implementarán, además de cómo será el proceso de recuperación de los jugadores cuando les toque regresar a los entrenamientos de cara a las finales de la Liga 1 Betsson ante Sporting Cristal.

Primero es importante mencionar que los jugadores contagiados han sido puestos en aislamiento. No podrán estar en contacto con otros miembros del plantel y deberán permanecer en sus respectivos hogares. Todo siempre bajo la supervisión y seguimiento por parte del departamento médico del club.

RECUPERACIÓN

En un principio, cuando uno estaba infectado por el virus, tenía que ser separado por 15 días, pero recientemente, tras varios estudios médicos realizados, el tiempo se ha acortado a los 10 días. Luego de ese tiempo, ya podrían reincorporarse a los trabajos con el resto de sus compañeros. De hecho, el doctor Elmer Huerta, habló sobre este tema y indicó que si los jugadores están vacunados no sufren síntomas de gravedad, pueden retomar sus actividades tras dicho período. “Un vacunado se puede infectar pero los síntomas son leves. Pasados los días de cuarentena, que suelen ser diez, la persona ya puede volver a su vida normal”, señaló el especialista en una entrevista realizada en el programa deportivo de la ‘Hora Blanquiazul’ de Radio Ovación.

CONDICIÓN FÍSICA

El entrenador Carlos Bustos y su comando técnico deberán estar atentos a la forma en que llegarán los jugadores tras el aislamiento. Y es que habrá transcurrido un tiempo considerable en donde probablemente no vayan a realizar ejercicios físicos, por lo que estarían en desventaja y podrían comprometer su presencia en las finales. Justamente, sobre ello Huerta comentó que es importante que los médicos de la institución de La Victoria realicen las evaluaciones respectivas y decidan si se encuentran aptos para la actividad física. En este caso, analizar la intensidad del entrenamiento. Esto debido a los estudios realizados por las secuelas que deja el virus. “Lo que se vio en un estudio es que el corazón puede afectarse por el coronavirus, por lo que no se recomendaba ejercicios físicos intensos durante el tiempo de la enfermedad. Los médicos de Alianza Lima deberán decidir si durante esos días podrán hacer algún tipo de actividad física, pero no se recomiendan trabajos de gran intensidad”, añadió.

READAPTACIÓN A LOS ENTRENAMIENTOS

Sin embargo, el hecho de que los futbolistas que han sido afectados son jóvenes, las posibilidades de que les haya afectado considerablemente la para son bajas. El deporte ayuda, en gran medida, a mejorar el sistema inmunológico del cuerpo humano y colabora en la prevención de enfermedades. En ese sentido, su readaptación a las prácticas podría ser favorable. “Cuando una persona es joven, está en buen estado físico y no tiene ninguna comorbilidad, va a pasarlo mucho mejor que alguna que sí lo tiene. Así que yo creo que, dependiendo del tipo de actividad física que los jugadores hagan durante el aislamiento, se verá el estado físico con el que llegarán para los dos partidos fundamentales que se vengan contra Sporting Cristal”, precisó el galeno.

PROTOCOLOS

Finalmente, tras la recuperación de los 12 futbolistas, desde la dirigencia ‘aliancista’ deberán estar atentos a preparar todos los protocolos necesarios para evitar otro hecho de esta magnitud. Encerrarse en una burbuja sanitaria (en la Villa Íntima o algún hotel) a modo de concentración podría ser una de las alternativas, ya que de esta forma evitarían el contacto con personas fuera del entorno y se mentalizarían solo en los partidos ante Sporting Cristal por las finales de la Liga 1. Queda esperar la respuesta por parte de Alianza Lima para determinar las medidas que aplicarán.

