Segunda vuelta presidencial: disputa voto a voto entre López Aliaga y Sánchez retrasa la confirmación de los candidatos

Con el conteo de votos aún sin llegar al 100%, todavía no se define la segunda vuelta presidencial. El analista Martín D'Azevedo explica por qué el conteo de votos se ralentiza al acercarse al 100% y los procesos de impugnación y apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones que podrían retrasar la proclamación de resultados. | Exitosa Noticias

Los peruanos votaron el pasado domingo 12 de abril, hace solo dos semanas, para elegir al nuevo presidente del Perú. Dado que ningún candidato llegó a llevarse los votos suficiente para la primera vuelta —ninguno superó el 20% de votos, y este proceso se dio con 35 candidatos presidenciales, un escenario inédito para el país y que partió el voto entre muchas más opciones—.

Sin embargo, luego de que ocurrieran diferentes deficiencias con el proceso electoral, varios candidatos, empezando por Rafael López Aliaga, han señalado que habría un fraude en las elecciones, sin detallar cuál sería el objetivo, quién lo promovería ni tampoco mostrar pruebas concretas, más que solo defectos del proceso electoral, de una institución (el Jurado Nacional de Elecciones) que alertó que se contaba con presupuesto insuficiente para llevar a cabo esta jornada.

Ahora, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó se finalizó el procesamiento del 100% de las actas presidenciales de las Elecciones 2026, lo que significa que las 92.766 actas ya pasaron por el centro de cómputo. Sin embargo, aún está pendiente la resolución de actas observadas por los Jurados Electorales Especiales, que se espera que estén listas para hoy viernes 24 de abril. Como se sabe, Keiko Fujimori ya está en la segunda vuelta, y solo falta confirmar si Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga será el otro candidato.

Aún no se confirman los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Este 24 de abril se confirmarían resultados

Se debe precisar que a pesar que esté procesado al 100% las actas, esto no implica que el conteo de votos haya terminado. A las 10:00 a.m. del este viernes 24 de abril, la situación es la siguiente:

Actas contabilizadas (95,132%) : Corresponden a 92.766 actas cuyos votos ya se sumaron al cómputo oficial . Estas actas no presentan errores ni impugnaciones.

Actas enviadas al JEE (4,868 % de Actas) : Hay 4.516 actas catalogadas como “observadas”. Estas presentan errores materiales, ilegibilidad o falta de firmas, por lo que fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) .

Actas pendientes (0%): No quedan actas en tránsito ni por llegar de zonas alejadas o del extranjero. Todas se encuentran físicamente en el sistema.

Los peruanos volverán a las urnas el domingo 7 de junio. - Crédito ONPE

Asimismo, hasta ahora, así van los resultados de los votos de los candidatos que lideran los votos:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 2 millones 729 mil 776 votos

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 1 millón 925 mil 876 votos

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 1 millón 905 mil 629 votos

Como se ve, si se mantiene así las distancias de los votos, Roberto Sánchez es quien pasaría a segunda vuelta con Keiko Fujimoro. Los votos que separan a este candidato presidencial con Rafael López Aliaga son de 20 mil 247 votos.

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

Resultados casi listos

Luego de la renuncia de Piero Corvetto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó en conferencia de prensa que se espera cerrar el procesamiento de las actas presidenciales este viernes 24 de abril.

Como se recuerda, la ONPE culminó el pasado miércoles 22 de abril del 2026 el procesamiento de las actas correspondientes a la elección de fórmula presidencial, garantizando así el irrestricto respeto al veredicto de los electores emitido en las urnas, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

El organismo electoral muestra a los diversos actores electorales el procesamiento del cien por ciento de actas electorales, vía su sitio web https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe, labor que se cumplió de manera ininterrumpida desde el mismo domingo 12 de abril. La página web de resultados electorales ha sido visitada por casi 11 millones de usuarios únicos, alcanzando 232 millones 90 mil 779 (doscientos treinta y dos millones noventa mil setecientos setenta y nueve) vistas totales.