Aldo Corzo puso en duda su continuidad en Universitario para el 2022

Aldo Corzo no sabe si se quedará en Universitario de Deportes. Este año finaliza el contrato del lateral derecho y en una reciente entrevista reveló que desconoce si continuará la próxima temporada en tienda ‘crema’. Asimismo, contó que los días siguientes serán claves, debido a que se reunirá con los dirigentes de la ‘U’ para ver en que club jugará el 2022.

“No sé si me quedaré en Universitario. En estos días conversaré con la gente y ahí se tomará una decisión. Siempre voy a estar dispuesto a escuchar a la U, siempre están las ganas” , declaró ‘El Mazo’ en el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ este miércoles.

El representante de la ‘bicolor’ ha tenido un desempeño aceptable, a comparación de otras temporadas donde fue uno de los jugadores más destacados. Además, tuvo dos lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas, En el 2021, estuvo presente en 24 partidos, donde asistió en tres oportunidades, pero no pudo anotar un gol.

No obstante, el defensor nacional se ha visto respaldado por sus entrenadores. En principio por Ángel Comizzo y en la segunda parte del torneo peruano por Gregorio Pérez. Este último, no dudó en ponerlo de inmediato cuando se recuperó de su segunda molestia. Así el exjugador de Alianza Lima alineó como titular en el último partido del año.

Según Transfermarkt, Aldo es uno de los que tiene el salario más alto de la plantilla ‘merengue’ (475 mil). Teniendo en cuenta que, Jean Ferrari habló en la última conferencia de prensa sobre la reducción del 18% del presupuesto para la próxima temporada. El lateral podría ser uno de los jugadores que cambie su sueldo pensando en la estabilidad económica del club.

CORZO SOBRE LA ‘BICOLOR’

Aldo Corzo es uno de los laterales derechos que fue convocado por Ricardo Gareca para los partidos frente a Bolivia y Venezuela de las Eliminatorias. El futbolista de 32 años deberá competir con Luis Advíncula, quien recién se recuperó de su lesión. Además, con el joven Jhilmar Lora que hizo su debut con la selección mayor en la fecha triple de octubre.

“Yo siempre digo que la selección sale a ganar todos los partidos. En cada uno hay un plan distinto, queremos hacer los seis puntos. Pero no hay que volvernos locos, tenemos que ser inteligentes” , destacó el exfutbolista de Universidad San Martín.

Por otro lado, manifestó que se encuentra al 100% físicamente porque realizó una buena recuperación y que estará a la par de sus compañeros en los duelos que vienen. A su vez, tuvo palabras positivas para la participación de Lora en el último partido de la ‘bicolor’ frente al conjunto de Lionel Scaloni. “Creo que Jhilmar Lora estuvo a la altura en el partido ante Argentina en el Monumental de Núñez”, precisó.

Aldo Corzo podría tener minutos en esta fecha doble, en caso Advíncula no llegue al 100%.

SU OPINIÓN SOBRE LOS CONTAGIOS EN ALIANZA

Alianza Lima vive una ‘odisea’ a pocas semanas de la primera final ante Sporting Cristal por el título nacional. Hace unos días, el cuadro ‘blanquiazul’ confirmó que diez jugadores de su plantel dieron positivo en los exámenes de descarte de COVID-19 y que serían puestos a cuarentena por casi dos semanas. Corzo fue consultado por aquel problema que vive el equipo de Carlos Bustos, a lo que respondió: “No me meto en la vida privada de nadie y no hay que juzgar a nadie. No puedo opinar de algo que no sé. No se sabe por qué hay tantos infectados”

