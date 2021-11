Tula Rodríguez sobre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “como papás debemos tener un punto de madurez”

La conductora de En Boca de Todos se pronunció sobre las últimas pruebas de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

No cabe duda que las recientes revelaciones que difundió la abogada de Melissa Paredes en contra de su esposo en el programa de Magaly Medina ha dejado puerta abierta a que los programas de espectáculos sigan hablando sobre su caso.

En la última edición de En Boca de Todos, estuvo como invitada la periodista y coach ontológico Rosa María Cifuentes para conversar con los conductores sobre el caso de la exreina de belleza y el futbolista.

La conductora Tula Rodríguez dejó ver su incomodidad por el daño que estarían ocasionando Melissa y Rodrigo a su menor hija.

“Independientemente de lo que les pasa a ellos como pareja, es duro escuchar o hablar mal del papá o de la mamá de nuestros hijos. Cuando queremos defendernos atacando a la otra parte, no nos damos cuenta de que estamos dañando a nuestro hijo o nuestra hija”, expresó la actriz.

“¿Qué se consigue? Porque de verdad, independientemente de lo que pase como pareja, creo que como papás debemos tener un punto de madurez que por atacar, defender y quedar bien nosotros no sabemos el daño que le hacemos a nuestros hijos”, agregó Tula, quien le preguntó a la especialista qué hacer en esos casos.

Rosa María le envió un consejo a todas las parejas que son padres. “Lo que le recomiendo a cualquier pareja aunque no sea del espectáculo, es que los papás no puedan formar bandos. El niño o la niña no puede estar entre bandos”.

Asimismo, se refirió directamente a la hija de la modelo y el futbolista y aseguró que existirían problemas psicológicos en la parte emocional y con la personalidad de la menor.

“Esta situación, tarde o temprano, va a traer problemas psicológicos al menor. Y lo peor va a ser que en un futuro el menor se va a distanciar del padre o de la madre. Y le van causar un caos y una inestabilidad en la parte del autoestima y sentimental”, sentenció.

Por su lado, la conductora no dudo en recalcar que ambos deberían dejar los ataques y solucionar sus conflictos. “Muchas veces decimos que él es malo o ella es así, atacamos, insultamos y no sabemos, no nos damos cuenta, que finalmente estamos hablando mal de la otra parte que nuestros hijos quieren, que es su papá que puede ser su héroe, o su mamá que da soporte”.

Finalmente, dejó en claro que se debe “tener mucho cuidado para atacar al papá o mamá de nuestros hijos”.

MELISSA PAREDES LE DICE PSICÓPATA A RODRIGO CUBA DELANTE DE SU HIJA

La abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, se presentó en el set de Magaly TV, La Firme para demostrar con pruebas que Rodrigo Cuba sabía de la separación. Sin embargo, un audio de la modelo insultándolo delante de su hija terminó por dejar muy mal parada a la modelo.

“Cuándo he dormido sin mi hija, dime una sola vez, ay que cínico eres. La verdad que tú eres cínico, cínico, cínico”, le dice Melissa Paredes. “¿No te permito ver a la bebé todos los días?”, dice indignada la exanimadora, mientras se escucha al ‘Gato’ Cuba despedirse de su hija: “Papi, ya se va mi amor”.

“Psicópata, lárgate”, sentencia así en el audio Melissa Paredes, quien fue criticada por Magaly Medina por insultar a Rodrigo en medio de una discusión y delante de una menor de edad.

