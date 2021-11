Facundo Gonzáles se emociona al recibir inesperada sorpresa EN VIVO por parte de su madre

El combatiente se presentó en el set de En Boca de Todos y fue sorprendido por su madre. (Foto: Instagram)

El integrante de Esto es Guerra, Facundo González visitó hoy el set de En Boca de Todos para defender su título de soltero codiciado de EEG 2021.

El popular “Wacho” participó en el año 2020 del concurso organizado por el programa y resultó ganador. En esta segunda edición, compite contra Hugo García, Patricio Parodi, Elías Montalvo y Pancho Rodríguez y pueden votar por su favorito AQUÍ.

Durante la última emisión del programa de América TV, el conductor Ricardo Rondon se dirigió al chico reality para indicarle que vea la pantalla puesto que habían preparado una sorpresa.

Un vídeo empezó a transmitirse donde se pudo ver a la madre del combatiente dedicándole un tierno mensaje. “Hola hijo, este saludo es para el más guapo y más lindo del mundo que sos voz, mi hijo al que amo con el alma y extraño un montón”, expresó.

“¿Qué decirte que no sepas?, me siento orgullosa de ti, de lo que vas logrando y haciendo cada día y no solo de tu belleza exterior sino de la interior. Te amo hijo, no cambies nunca y te deseo todo lo mejor, vos sos mi ganador”, concluyó la mamá del Wacho que se encuentra en Argentina.

Al concluir las imágenes, el argentino no pudo ocultar su emoción y señaló que no le gustaba que su madre le oculte ese tipo de sorpresas. “Ella sabe que la amo. No sabía de esto. Mi vieja siempre me cuenta todo pero estas cosas no me las cuenta. Me molesta porque me cuesta ponerme así de sensible”.

Finalmente, expresó su amor por su progenitora. “Sabes que te amo mamá, muchas gracias y después te voy a llamar”, concluyó el argentino.



Previo a dicha sorpresa, Facundo González declaró que no se siente ganador aún pues sus compañeros de competencia son muy guapos y todo depende de los fans.

“Siempre hay que ser humilde, cualquiera de mis compañeros puede ganar, son todos chicos guapos y esperemos que la gente decida con humildad”, comentó como respuesta a Maju Mantilla quien lo señaló como el posible triunfador.

FACUNDO GONZÁLEZ ES CONSIDERADO EL EXTRANJERO MÁS QUERIDO

Facundo González se encuentra nominado como “el extranjero más querido del Perú”, por lo que pidió el apoyo del público para que voten por él.

Pese a que las votaciones todavía no se han cerrado, el integrante de EEG aseguró que por cuarto año consecutivo tiene pensado ganar este premio, por lo que intentó convencer al público para que lo vuelvan a elegir.

La noticia sorprendió al conductor de Esto es Guerra, Gian Piero Díaz, quien se mostró incrédulo después de haberse burlado del argentino cuando todavía no había sido elegido y ya se daba como ganador.

“Cuando la gente se premia sola es una maravilla“, dijo el conductor de televisión ante la mirada confundida de los competidores. Por su parte, el integrante argentino siguió gritando que voten por él. “Gracias Ibope, voten por ‘El Guacho’”, señaló.

