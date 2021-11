Piura: Ya no hay camas UCI y crece alarma en la población por aumentos de contagios por COVID-19

Crecen alertas en el norte del país. EFE/Bienvenido Velasco

Crece mucha preocupación al norte del país, luego de que el director del Hospital de Apoyo II, médico, Dante Ramírez Ríos, aseguró que todas las 23 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital COVID-19, Virgen de Fátima del estadio “Campeones del 36″ de Sullana, están ocupadas.

Lo que llama más la atención, es que entre el grupo de hospitalizados están los pacientes entre 20 y 40 años de edad y que el 80% no está vacunado contra el COVID -19. Por lo que esta situación, agrava más las vidas de los enfermos.

El funcionario aseguró que los enfermos internados en el nosocomio del barrio Buenos Aires, pertenecen a las ciudades de Sullana, Talara, Los Órganos y Ayabaca.

“Es preocupante la situación, porque ya no tenemos camas UCI en el hospital (del estadio). En estos momentos ya no hay ninguna disponible. Todas las 23 (camas) están ocupadas. Estamos viendo un ambiente donde había unos pacientes no COVID que la vamos a convertir en área COVID-19″, precisó Dante Ramírez en diálogo con diario Correo.

Además sostuvo que le llama la atención el grupo etario que está hospitalizado. “El 80% de estos pacientes no se han vacunado contra el COVID-19. El resto tiene cáncer y otras patologías que agravan su situación”, precisó.

Por otro lado, hizo un llamado al ministro de Salud, Hernando Cevallos, para que pueda cristalizar la ayuda que tanto les prometió hace más de 3 meses, cuando llegó al Hospital de Apoyo II, ya que dijo que se ha cansado de llamarlo (vía telefónica).

“Estamos esperando lo que nos prometió hace meses el ministro de Salud (Cevallos), cuando llegó al hospital de Sullana. Nos prometió de todo…”, añadió Ramírez.

Aunque señaló que en las últimas horas le dieron la noticia que les enviarán desde Lima, 14 cánulas de alto flujo que serán destinadas para los pacientes del hospital ubicado en el estadio Campeones del 36 del barrio Buenos Aires, donde los casos siguen incrementándose.

Recordemos que es muy necesario que la población no baje la guardia frente a la enfermedad y sobre todo cumpla su esquema de vacunación.

Asimismo, es necesario que los padres conversen con los jóvenes que aún no han recibido vacunas para que se cuiden y sobre todo para que ellos no sean transmisores del COVID-19 y afecten a los más vulnerables de su familia.

Recuerda usar correctamente la mascarilla, portar alcohol en gel y trata de mantener siempre las manos limpias.

A pesar que globalmente lo números aún son pequeños como para decir que estamos a inicio de una tercera ola, es necesario no bajar la guardia y cuidarse, ya que poco a poco estos números pueden ir incrementándose y poner en alerta roja al país.

¿QUÉ PASA EN LIMA SOBRE AUMENTO DE CASOS COVID-19?

En cuanto a Lima, César Munayco, jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, aseguró que hubo algunos incrementos hace tres semanas en los hospitales Carrión y Cayetano Heredia, pero luego de unos días, esto descendió. Según comentó las personas que llegan a hospitalizarse son aquellas que no han cumplido su esquema de inoculación, es por eso la necesidad de que vayan a vacunarse.

Por otro lado, el analista de datos Juan Carbajal coincidió en que en Piura sí se percibe un incremento de contagios, sobre todo en las provincias de Piura, Sechura y Sullana, tanto en contagios como en ocupación hospitalaria.

“En el caso de la región Piura sí se percibe un incremento de casos, en la semana 39 (del 26 de setiembre al 2 de octubre) se registraron 281 casos, luego en la semana 40 subió a 278, en tanto en la semana 41 a 280, en la semana 42 pasó a 357 y en la semana 43 (del 24 de octubre al 30 octubre) se registraron 389 casos. Entonces eso sí conllevaría a tener preocupación”, explicó a LR.

