Hernando Cevallos: “Debemos tener metas ambiciosas y tenemos que luchar por ellas”

Hernando Cevallos brindó una entrevista al Diario La República donde hizo una reflexión sobre los 100 días de gestión en el sector salud como ministro de este sector. Durante esta conversación, el titular del Minsa, aseguró que el Gobierno de Pedro Castillo tiene como propósito seguir trabajando por los más necesitados.

Como uno de sus retos, indicó que el Ministerio de Salud tiene como propósito llegar a lugares más lejanos y que nadie se quede sin servicio médico.

“El primero es tratar de que el Ministerio de Salud (Minsa) entienda que debemos tener objetivos más audaces, más cercanos a las necesidades de nuestra gente, de tener a la salud como un derecho real y no como un anuncio de propaganda. Debemos recorrer este camino para que se haga realidad, para que nuestro pueblo vaya resolviendo ese sufrimiento cotidiano de la exclusión”, sostuvo.

“Yo creo que ha habido dos elementos fundamentales. El que se visibilizó más es el rápido avance de la vacunación; también se visibilizó a un Minsa movilizado hacia afuera, con brigadas en distintas partes del país. Pero hay otro tema que para nosotros ha sido muy importante en estos 100 días, que es empezar a fortalecer el primer nivel de atención”, agregó.

Asimismo, Hernando Cevallos hizo un mea culpa sobre las cosas que aún deben trabajarse y no dejarse de lado en el sector salud.

“Nos hubiera gustado avanzar mucho más en infraestructura de los centros de salud, de los hospitales, tener hospitales en cada región”, dijo.

“No hemos logrado que los Gores lo asuman con trascendencia, con la energía que necesitamos. Te podría decir también nuestro trabajo con los pueblos originarios. En las zonas rurales más alejadas, a veces por trabas burocráticas, no hemos podido contar, sobre todo al principio, con el personal suficiente para llegar a estos lugares con las estrategias de convencimiento más adecuadas. Muchos me dicen ‘oye, eso no lo vas a conseguir en tres meses. Son tradiciones de los pueblos frente a la vacuna. Ellos tienen una visión muy especial’”, acotó.

Antes de culminar, el Ministro de Salud, no dejó de pronunciarse sobre el escándalo del ex ministro del Interior, quien renunció a su cargo luego que fuera captado haciendo una fiesta en su casa, pese a las restricciones del Gobierno.

“Es indudable que debemos tener coherencia en las cosas que hacemos. Y, aunque nos cueste, somos de alguna manera referentes para la opinión pública, entonces debemos tener mucho cuidado con los mensajes que lanzamos a la gente. No está bien decir ‘no hagas esto’ y, sin embargo, yo lo hago. Eso no nos ayuda a todos como país”, señaló.

EL MES DE OCTUBRE FUE EL MÁS BAJO EN MUERTES POR COVID 19

Octubre cerró con 910 fallecidos por COVID-19, el mes con la cifra más baja desde el inicio de la pandemia, informó el ingeniero electrónico y analista de datos Rodrigo Parra.

De acuerdo con un cuadro publicado por Parra en su cuenta de Twitter, abril del 2021 fue el mes más crítico de la pandemia con 23,667 fallecidos por el covid-19.

A partir de ese momento se ha registrado un descenso progresivo mes a mes hasta llegar a 910 muertes en el Perú al cierre de octubre.

En conversación con TV Perú, Parra refirió que entre el 1 y 28 de octubre 70 provincias, de un total de 196 a escala nacional, no reportaron decesos.

Al día de hoy la cantidad de fallecidos diarios está por debajo de 30 muertos por día, mencionó. En las últimas 24 horas se reportaron 16 decesos, de acuerdo con la Sala Situacional Covid-19 del Minsa. (Con información de Andina)

