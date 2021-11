Ministro de Defensa dio nuevos detalles sobre la salida del ejercito a las calles

Walter Ayala explicó cual será el desempeño de las Fuerzas Armadas en las calles.

A su salida de Palacio de Gobierno, Walter Ayala, ministro de Defensa, dio nuevos alcances sobre cómo intervendrán las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú para luchar contra la delincuencia en Lima y Callao.

Según detalló Ayala, las FF. AA. estarán prestas a apoyar, sin estado de emergencia, a la PNP cuando esta lo requieran y dentro del marco constitucional. Pueden ser de diversas razones, como cuidando instalaciones de interés nacional, de servicio público, o brindando cercos perimétricos para que la PNP pueda actuar.

“Para este caso, la tarea de las Fuerzas Armadas es apoyar, como cuidando instalaciones o servicios públicos. Así podremos liberar a miles de policías, que en vez de estar cuidando una instalación puede estar cuidando la calle”, comentó Ayala.

“También podemos brindar apoyo cuando la PNP se va a esos barrios conocidos como ‘calientes’ haciendo un cerco perimétrico para que los policías puedan hacer una labor efectiva justamente con los fiscales”, acotó.

Ante las muestras de rechazo de esta medida, el titular de la cartera de Defensa explicó que el personal de las Fuerzas Armadas es capaz de cuidar el orden interno debido a que se tratan de profesionales, alguno de ellos con maestría y doctorado.

“Las Fuerzas Armas reciben constante capacitación, son profesionales. Son gente estudiada que han hecho 5 años de escuela, tienen maestría, doctorados, tienen toda esa capacitación. No es verdad que van a salir para comenzar a disparar”, puntualizó Ayala.

Por último, el ministro expresó que los miembros del Ejército no “usurparán” las funciones de agentes PNP, sino que será un trabajo complementario de acuerdo a la necesidad y las peticiones de la policía. Además, comentó que espera que esta medida se expanda por todo el país de manera paulatina.

“Las Fuerzas Armadas cumplen un rol diferente al de la Policía Nacional. Acá no se están combinando o usurpando funciones. La Policía Nacional es netamente para lo que la ley lo establece, que es investigación y seguridad ciudadana”, indicó.

“Esto no va a quedar acá. Estamos comenzando por Lima, pero más adelante se va a convocar a los alcaldes regionales y distritales. Eso es algo progresivo, pero también va a ser de acuerdo a la necesidad o petición que realice la policía, si ellos no nos piden no vamos a poder apoyar. Debe haber una solicitud de por medio”, aseveró.

FUERZAS ARMADAS A LAS CALLES

A través de la resolución suprema N° 191-2021-IN, publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las regiones policiales de Lima y Callao, por el término de 30 días calendario.

Además, Indica que la actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada.

De este modo se facilitará que los efectivos de la Policía Nacional concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población, señala el dispositivo legal.

La intervención de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional; y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE.

SEGUIR LEYENDO