Brenda Carvalho sobre Reinas del Show: “Mi sueño es ser jurado”

La brasileña Brenda Carvalho logró superar cada noche de Reinas del Show hasta llegar a la gran final que se emitirá el próximo sábado 06 de noviembre.

Considerada como una de las favoritas para llevarse la ansiada corona, la bailarina no deja de ensayar para impactar al público en su última presentación y aseguró estar preparando grandes sorpresas.

“Estoy ensayando a full, cinco horas al día, me han dado temas que no conozco, pero estoy adaptándome. Para esta gran final estoy creando cosas novedosas, para que la gente, cuando vea mi presentación, diga, ¡Qué espectacular!”, expresó.

La animadora infantil señaló que quiere irse de la competencia con la corona en su cabeza puesto que anhela sentarse en el panel de los jurados y no lo haría si no es la ganadora.

“Significa muchísimo (ponerse la corona) porque podría ser mi último baile en Reinas del show. Esto podría significar mi retiro y me gustaría irme con la corona. Mi sueño es ser jurado en una próxima temporada de Reinas del show , pero no me gustaría sentarme sin una corona”, indicó Brenda.

Asimismo, reveló que uno de los géneros que le ha tocado bailar es salsa acrobática y pese a que los miembros del jurado no han dado los mejores comentarios en sus anteriores presentaciones de salsa, esta vez Brenda está dispuesta a dar lo mejor de ella.

“En esta final no le tengo miedo a nada ni a nadie. Me ha tocado salsa acrobática, fue una temporada de salsa y merengue, y no he estado en mi zona de confort, soy la que más ha sufrido en esta temporada. Mis presentaciones de salsa al parecer no le agradan al jurado, pero en esta oportunidad les voy a demostrar lo contrario”, comentó.

Como sabemos, Brenda se enfrentará en la última gala de la competencia de baile a Isabel Acevedo, quien ha pasado invicta a la gran final. Además, se encuentra a la espera de que Gabriela Herrera o Vania Bludau pasen a la última ronda ya que se encuentran en sentencia.

“Gabriela debería estar en la última ronda de la gran final, ha tenido una buena racha en cada presentación. Por lo contrario, Vania ha estado sentencia tras sentencia y este sábado tendría que sorprender al jurado”, explicó cuando fue consultada sobre sus compañeras de baile en sentencia.

BRENDA CARVALHO DIJO QUE VANIA BLUDAU ESTÁ FUERA DE TRAINING

Tras emitirse la sexta gala de Reinas del Show donde la modelo Vania Bludau quedó en sentencia nuevamente, la brasileña Brenda Carvalho declaró para la prensa sobre el rendimiento de su compañera y señaló que podría estar desmotivada.

“Lo que pasa con Vania es que está fuera de training. Además, ella no está dando su cien por ciento porque, creo, viene de sentencia en sentencia, y piensa que se va a ir, eso desmotiva”, expresó la bailarina después de pasar a la semifinal del programa.

Por su lado se mostró feliz de haber pasado a la penúltima etapa de la competencia e indicó que cada vez se pone más difícil. “Después de obtener el mejor puntaje de la gala (anterior), estoy super motivada, llego a la semifinal con todo. La gala de la semifinal estará super complicada, tengo que aprenderme tres coreografías, pero esto es ‘Reinas del show’, me encantan los retos”.

