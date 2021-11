Novio de Diana Sánchez tras confirmar que tiene cáncer: “Ella dejó Perú para empujarme a ser más fuerte”

La actual pareja de Diana Sánchez decidió revelar su enfermedad con una publicación en redes sociales. (Foto: Instagram)

Este 31 de octubre, Diana Sánchez decidió revelar la verdad sobre su retiro de Reinas del Show. La bailarina contó a través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram que su actual pareja, Dan Guido padece de Leucemia.

Asimismo, el deportista publicó en su cuenta oficial de Instagram unas fotografías donde se le ve al lado de la bailarina, distintos amigos y familiares junto a un extenso mensaje donde cuenta como se enteró de dicha enfermedad.

“Hace un mes estaba felizmente disfrutando de mi 32 cumpleaños sin ninguna preocupación en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia...”, se puede leer en las primeras líneas de su mensaje.

De igual forma, no dudó en dedicar unas palabras a la exchica reality. “ Mi increíble novia Diana Sánchez dejó Perú para estar a mi lado, llenarme de amor y cuidado, y empujarme cada día a ser más fuerte ...”.

Continuando con el mensaje, el novio de Diana dio un signo de esperanza al contar que estaría mejorando gracias al tratamiento que viene siguiendo hace varias semanas y agradeció a las personas que han estado con él durante todo el proceso.

“Ahora estoy sentado aquí un mes después de comenzar un tratamiento de quimioterapia leve con mi salud, mi felicidad y mi optimismo. Todavía tengo que recuperar algo de peso, eso debería ser fácil, pero puedo decir felizmente que todo va a estar bien. He superado la oscuridad y he salido del otro lado más agradecido que nunca por la increíble vida que tengo pero más importante por la gente increíble que me rodea...”, se lee como parte final de la descripción.

Rápidamente, la exintegrante de Reinas del Show comentó la publicación expresando su amor. “Voy a estar contigo sosteniendo tu mano, a través de mi amor. Te amo mi héroe”, comentó Diana Sánchez en la publicación.

No faltaron los comentarios de sus seguidores mostrando su apoyo. “Eres asombroso, Te tendré en mis oraciones, sigue luchando y nunca pares”, “Mucha fuerza para ambos, bendiciones y pronta recuperación”, “Mucha fuerza que dios siempre te bendiga”, son algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas.

DIANA SÁNCHEZ ABANDONÓ PERÚ

Tras renunciar a Reinas del Show, Diana Sánchez utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a todos sus seguidores el pasado martes 19 de octubre.

“Gracias a todos por sus mensajes y llamadas. Discúlpenme el no poder responder. Sin embargo, sus oraciones y buenos deseos los agradezco de corazón. Estoy más que agradecida con todos ustedes y especialmente con Dios”, indicó.

“Han sido días difíciles, pero llenos de fe y esperanza”, agregó la excombatiente.

Lo que llamó la atención fue la ubicación de donde provino el mensaje de Diana Sánchez. En la parte inferior de su post, se puede observar que la exchica reality se encuentra en el pueblo Scarsdale, del estado de Nuevo York, en Estados Unidos.

Tras varias semanas de incertidumbre, la bailarina pudo revelar que su inesperado viaje y su rápida renuncia de la competencia de baile fue luego de enterarse que su novio, Dan Guido estuviera atravesando la difícil enfermedad del cáncer.

