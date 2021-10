Christian Domínguez saca cara por Melissa Paredes sobre tenencia familiar y le da un consejo

Christian Domínguez aconseja a Melissa Paredes sobre su situación con Rodrigo Cuba.

Christian Domínguez, quien también es cantante de cumbia, ha conformado diversas familias. Esto debido a su gran experiencia conyugal, las que finalmente terminaron en infidelidades y separaciones mediáticas. Es así que aprovechó el enlace en vivo que hizo Melissa Paredes al programa de América hoy para darle un consejito.

“Yo creo que siempre el niño o la niña tiene que estar con su madre porque la elegiste como madre y sabes que es una buena persona. Definitivamente siempre cuando ha habido una ruptura yo me retiro de la casa porque es el hogar de mi hija o hijo, donde está bien protegida. Ellos van a sufrir el cambio de ambiente”, indicó.

Además afirmó que cuando la niña siga creciendo y desee estar con su padre éste debe estar disponible para ella. Pero que durante su crecimiento debe de hacerlo con la mamá porque eso significa mucho para el desarrollo de la menor.

Sobre los padres dijo que el trabajo de estos no es más que engreírlos y hacerles pasar buenos ratos a sus hijos, ya que la labor de la madre jamás podrá ser reemplazada por el padre.

Nicola Porcella también opinó indicando que la mamá debe estar con la bebe, y que ella tiene que crecer en un ambiente saludable. Además contó que de joven fue separado de su madre por una situación similar a la de Melissa y que las consecuencias de ello se vieron en sus acciones de adulto. Sostuvo que “por naturaleza” la madre tiene que estar con el bebe a menos que se trate de un caso extremo.

¿QUIÉN SE QUEDARÁ CON LA TENENCIA FAMILIAR?

Definitivamente Rodrigo Cuba no la tiene fácil. Tras la difusión del ampay de Melissa Paredes, surgió la posibilidad de que el ‘Gato’ se quede con su hija ante un inminente divorcio con la modelo; sin embargo, el abogado Luis Tudela explica que es muy improbable que un juez se la conceda.

Pese a que la exconductora de televisión apareció el último viernes señalando que su aún esposo pretende quitarle la patria potestad de su pequeña, lo cierto es que este escenario no se daría, pues el futbolista tendría que mostrar que la modelo es una ‘mala madre’.

“El que no tiene a la menor puede solicitar la tenencia, pero es un poco difícil que el juez se la conceda porque los agravios entre cónyuges no tienen alcance a los menores. No hay una causal para que le quiten la niña a Melissa, ya que una mala madre es una persona que consume alcohol, drogas o lleve una vida indecorosa. Melissa es una mujer que trabaja y está pendiente de su hija”, explicó para Trome.

De otro lado, el letrado mencionó que lo más conveniente para la pareja de aún esposo es que ellos lleguen a una conciliación, pues con la denuncia que realizó Rodrigo Cuba no puedo iniciar los trámites de divorcio por su parte.

“Lo que hizo el esposo, de ir al centro policial a señalar que la esposa dejó el hogar, no es causal que amerite el divorcio. Pueden conciliar en un régimen de visitas, es lo ideal existiendo una menor”, aseguró.

ABOGADA DE MELISSA PAREDES HABRÍA REALIZADO CONDUCTAS ANTIÉTICAS

A raíz de su exposición en medios de comunicación, en las redes sociales recordaron el pasado de la letrada, especialmente cuando fue suspendida por uno año de ejercer su carrera por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

De acuerdo a la sentencia, Patricia Simons incurrió en una conducta antiética al asesorar a las dos partes de un proceso de divorcio. Además, ella intentó dejar sin efecto la sanción acudiendo al Tribunal Constitucional, pero este organismo declaró improcedente su pedido de nulidad.

