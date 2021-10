Melissa Paredes: abogado asegura que es poco probable que le quiten a su hija

Melissa Paredes no perderá la tenencia de su hija ante Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Rodrigo Cuba no la tiene fácil. Tras la difusión del ampay de Melissa Paredes, surgió la posibilidad de que el ‘Gato’ se quede con su hija ante un inminente divorcio con la modelo; sin embargo, el abogado Luis Tudela explica que es muy improbable que un juez se la conceda.

Pese a que la exconductora de televisión apareció el último viernes señalando que su aún esposo pretende quitarle la patria potestad de su pequeña, lo cierto es que este escenario no se daría, pues el futbolista tendría que mostrar que la modelo es una ‘mala madre’.

“El que no tiene a la menor puede solicitar la tenencia, pero es un poco difícil que el juez se la conceda porque los agravios entre cónyuges no tienen alcance a los menores. No hay una causal para que le quiten la niña a Melissa, ya que una mala madre es una persona que consume alcohol, drogas o lleve una vida indecorosa . Melissa es una mujer que trabaja y está pendiente de su hija”, explicó para Trome.

De otro lado, el letrado mencionó que lo más conveniente para la pareja de aún esposo es que ellos lleguen a una conciliación, pues con la denuncia que realizó Rodrigo Cuba no puedo iniciar los trámites de divorcio por su parte.

“ Lo que hizo el esposo, de ir al centro policial a señalar que la esposa dejó el hogar, no es causal que amerite el divorcio. Pueden conciliar en un régimen de visitas, es lo ideal existiendo una menor ”, aseguró.

Abogada de Melissa Paredes aseguró que 'Gato' Cuba ganaba más de la modelo. (Foto: Captura de TV)

MELISSA PAREDES NO DEMANDARÁ A RODRIGO CUBA

Durante su presentación en el programa América Espectáculos, Melissa Paredes indicó que ella no se fue de la casa de Rodrigo Cuba sin antes avisarle que se retiraría, esto tras la denuncia que hizo en su contra.

Asimismo, la abogada de la modelo señaló que en estos momento no iniciarían ningún tipo de demanda contra el futbolista, pues lo que ellos desean es poder llegar a una conciliación.

“Ella no va a demandar en este momento a Rodrigo, no va a demandar alimentos, tenencia, ni visitas. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser que la niña esté con su mamá ”, sostuvo la abogada de la actriz, Patricia Simons.

RODRIGO CUBA SE DEFIENDE DE MELISSA PAREDES Y MUESTRA CONVERSACIONES DE WHATSAPP

Luego que Melissa Paredes saliera en América Hoy asegurando que el ‘Gato’ Cuba la maltrataba psicológicamente y que no le importaba su hija, el futbolista se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje.

El jugador del club César Vallejo señaló que no entendía la actitud que había tomado su aún esposa ante los medios de comunicación, especialmente cuando se encontraba en plena conciliación por el bienestar mental de su pequeña.

Asimismo, Rodrigo Cuba mencionó que desconocía totalmente el día y la hora en que ella iba a dejar el domicilio que compartían , por lo que acudió a la comisaria a denunciarla por abandono de hogar.

Para ello, el futbolista compartió la conversación de WhatsApp que tuvo con Melissa Paredes ese día, donde claramente ella solo le indicó que lea su correo electrónica y luego hable con su abogada.

De otro lado, también reveló los mensajes que intercambió con la abogada de la modelo, quien le dio la dirección del sitio en el que se encontraba su hija, además de decirle que se estaba quedando en una casa y no un departamento.

