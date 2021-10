Guido Bellido pide la salida de Julio Velarde del BCR: Argumenta que el dólar no ha bajado

Guido Bellido y Julio Velarde.

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, argumentó que, como el dólar no ha bajado con creces las últimas semanas , el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, debería dejar el cargo.

Para Bellido es importante cambiar a Velarde pese al respaldo de la población, ya que no se puede depender “eternamente” de un funcionario.

“Parece interesante que tenga respaldo, pero había pronósticos de que el dólar iba a bajar a S/ 3.60 y ahora seguimos entre cuatro y un poco más”, manifestó a la prensa desde Trujillo.

“Creo que es necesario hacer los cambios. No podemos estar eternamente con un funcionario. Son temas de manejo económico y profesionales hay bastantes”, añadió.

Sobre quién podría reemplazar a Julio Velarde, Bellido comentó que le alcanzará al presidente Pedro Castillo una propuesta para ocupar este importante cargo, sin embargo, evitó hacerla pública.

GAS DE CAMISEA

De otro lado, Bellido se refirió a la renegociación de contratos del gas de Camisea. El parlamentario oficialista expresó que, si el Ejecutivo no consigue que el nuevo convenio sea a favor de los peruanos, se promoverá una “nacionalización” que deberá de trabajarse desde el Poder Legislativo.

“Tiene que hacerse la renegociación sobre las utilidades, hay que revisar el contrato que existe y eso nos tiene que llevar favorablemente al Estado peruano. Si hay una negativa a esa posibilidad de renegociar, en ese caso, sí plantearemos nosotros la nacionalización y ahí el Congreso de la República tendría que asumir esa responsabilidad, la tendríamos que plantear ante el Congreso”, señaló ante la prensa desde Trujillo.

Asimismo, afirmó que, como jefe de Consejo de Ministros, dejó todo encaminado para lograr la nacionalización del gas, por lo que no comprende por qué el Gabinete de Mirtha Vásquez demora tanto para conseguirlo.

“Son caminos complementarios. Primero, antes de hablar de nacionalización o estatización, hay que hablar primero de renegociación. Tiene que agotarse esa vía”, manifestó.

“¿Dos meses para qué, si ya el día que dejamos el cargo estaba convocado y eso hemos tenido que dejar de lado? Significaba esperar a lo mucho 72 horas y retomar. Son criterios que respetamos, pero no compartimos esos procedimientos”, acotó.

VOTO DE CONFIANZA

Justo sobre el Gabinete Vásquez, el congresista adelantó que su bancada aún no alcanza una posición sobre otorgar o no el voto de confianza este 4 de noviembre.

Según explicó, un sector de Perú Libre ya tiene una postura, sin embargo, dentro del partido oficialista se manejan dos alternativas por el momento. Una es que cada legislador emita su voto de forma personal, mientras que la otra es que las minorías acaten la decisión de la mayoría.

“La cuestión de confianza está clara para nosotros (militantes de Perú Libre); sin embargo, a nivel de bancada todavía no está definido porque no todos los que están en la bancada son parte del partido. Hay dos opciones: una es que optemos porque cada quien tome la decisión a conciencia de respaldar o no respaldar (sic). Otro es debatir, agotar el debate, someter a votación y (debemos) ajustarnos minorías a mayorías”, declaró.

“Por el momento, hay posturas, a nivel de bancada, personales e individuales. Fuera de la bancada, a nivel del partido, sí hay consensos, porque la máxima instancia del partido ha sesionado (...). El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), los comités regionales, ellos han decidido no dar voto de confianza. Eso va a tener que pesar en el momento en que tengamos que poner en debate (la posición de la bancada)”, continuó.

