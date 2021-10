Rodrigo Cuba: Melissa Paredes pide la paz tras comunicado que la desmiente

La exchica reality ya no quiere más peleas con su aún esposo. (Foto: Instagram)

El enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba parece no tener fin. La modelo, quien fue protagonista de un ampay, está siendo atacada en redes sociales por un comunicado del futbolista que la deja muy mal parada.

Como se recuerda, el viernes 30 de octubre, Melissa estuvo en comunicación con el programa América Hoy para defenderse de la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba por abandono de hogar.

En la entrevista no solo tildó de “mentiroso” a su aún esposo, sino también lo acusó de maltratarla psicológicamente, de no querer a su hija y hasta arremetió contra su padre, Jorge Cuba, llamándolo “expresidiario”.

Por supuesto, estas declaraciones no pasaron desapercibidas por el ‘Gato’ Cuba, que decidió emitir un comunicado horas más tarde para demostrar con pruebas que Melissa nunca le avisó dónde estaría con su hija una vez salió del departamento.

Pero no solo eso, también destapó otros trapitos sucios que, hasta ahora, no eran de conocimiento público. El hecho que más causó polémica fue la pensión alimenticia que exigía la actriz para su hija.

En el documento, se lee que Paredes le exige a Cuba que asuma el 100% de los gastos de educación, seguro médico, sueldo de nana y una parte de los gastos de vivienda y servicios.

MELISSA PAREDES SE RINDE Y PIDE LA PAZ

El comunicado de Rodrigo Cuba sirvió para que Melissa Paredes fuera blanco de críticas en redes sociales. Su nombre se hizo tendencia en Twitter, plataforma donde la atacaron por “querer hacerse la víctima” y por no ser “justa” con la pensión alimenticia.

Aproximadamente a la 1 a.m., Melissa Paredes decidió subir una curiosa historia en su cuenta oficial de Instagram. La modelo luce con los ojos llorosos, abrazando a su hija Mía y, en señal de rendición, colocó un emoji de una bandera blanca.

Al parecer, la exprotagonista de Dos Hermanas está dispuesta a no enfrentarse más con el padre de su hija. Recordemos que ella ha manifestado en todo momento que desea que el divorcio se dé en buenos términos por el bienestar de la niña.

Post de Melissa. (Foto: Captura Instagram)

VIDEO ÍNTIMO

Rodrigo Cuba rompió su silencio tras las fuertes acusaciones que Melissa Paredes hizo en su contra. El futbolista publicó un extenso comunicado en sus redes sociales, donde desmintió cada una de las palabras que dijo la modelo en una entrevista con América Hoy.

Asimismo, algo que llamó la atención de sus seguidores, fue que el jugador del club César Vallejo contó que la actriz le envió un correo responsabilizándolo de una posible filtración de videos íntimos.

“ Me envías un correo responsabilizándome de ser el caso saliera un video íntimo nuestro o tuyo , yo sería el responsable. Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer y menos aún a la madre de mi hija”, precisó.

Con este mensaje, Rodrigo Cuba dejó en claro que nunca le haría daño a la mamá de su hija, además de tomar acciones legales contra todas las personas que lo difamen en medios de comunicación.

“Yo no soy un delincuente, mi conducta es intachable y también tomaré las acciones legales contra quienes me difamen y difundan cualquier video que pueda dañar mi reputación y la tuya porque mi honra está en juego”, agregó.

LO QUE DIJO MELISSA PAREDES EN AMÉRICA HOY

El último viernes, la modelo se presentó en América Hoy para hablar sobre la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba por abandono de hogar. Estas fueron sus declaraciones más impactantes.

- “Mi hija está a salvo aquí. Estar en un hogar disfuncional, donde hay maltrato psicológico, donde hay gritos, donde hay peleas, no es sano para mí”.

- “A él le gusta el papel de víctima, está haciendo todo un show de esto”

- “A él (Rodrigo) solo le interesa lo material, no le importa su hija. No le interesa su hija, solo que yo pague la luz”

- ”Yo doy mi vida por ella. Así compre a todo el Perú, yo voy a pelear y no me voy a rendir”

- “Él nunca aceptó que yo ya no era su esposa, que ya no era su mujer, que ya no estábamos juntos”

- “Está obsesionado conmigo. Después del ampay le dije ‘Rodrigo, entiende, no voy a volver contigo. ¿No te queda claro? Hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No puedo, ni quiero’. Él no me escucha, para él no existe eso, me obvia. Lo que yo sienta como mujer para él no vale”

- “Es mi departamento y de él, ambos pusimos dinero por ese departamento. Yo no soy ninguna pobrecita, yo trabajo, ni una mantenida”

- “¿Qué derecho tiene de cambiar las chapas de la casa?, ¿asesorado por quién?, ¿por la persona que lo acompaña? ¿un expresidiario?”

- “Yo quiero que mi hija crezca al lado de su padre porque yo tuve la ausencia de mi padre y no quiero lo mismo”

