Rodrigo Cuba pide a Melissa Paredes que no lo aleje de su hija: “Yo soy un buen padre y mi conducta lo demuestra”

Rodrigo Cuba no tardó en lanzar su descargo luego que Melissa Paredes hiciera un enlace en vivo con América Hoy donde pretendía desenmascarar a su aún esposo. La modelo señaló que al futbolista no le preocupa su hija y está obsesionado con ella, pues no acepta que su relación haya terminado.

Según su versión, Rodrigo deseaba continuar con su matrimonio a pesar que Melissa le había dicho que ya no lo amaba. “Él nunca aceptó que yo ya no era su esposa, que ya no era su mujer, que ya no estábamos juntos”, dijo molesta.

“Está obsesionado conmigo. Después del ampay le dije ‘Rodrigo, entiende, no voy a volver contigo. ¿No te queda claro? Hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No puedo, ni quiero’. Él no me escucha, para él no existe eso, me obvia. Lo que yo sienta como mujer para él no vale”, agregó.

Ante esta negativa, Melissa dio a entender que Rodrigo Cuba se estaría vengando de ella al intentar alejarla de su hija de cuatro años de edad. “Solo le importa lo material, ni se preocupa por su hija. No le interesa, solo que yo pague la luz”, dijo.

Ante ello, Rodrigo emitió su comunicado donde resalta que lo están difamando. Asimismo, indicó que él siempre ha respetado el hogar, mientras ella solo lo ha humillado. En otro momento se refiere a su rol de padre, destacando tiene los mismos derechos y obligaciones que Melissa Paredes.

“Yo soy un buen padre, yo tengo los mismos derechos y obligaciones que tú, quiero conciliar, sí, pero una tenencia compartida, porque soy un buen padre y tengo tanto derecho como tú de participar en su vida, porque yo solo priorizo a mi hija, porque yo solo quiero su bienestar y mi conducta solo lo demuestra”, se puede leer.

El futbolista explica que su aún esposa pretende “que vea a mi hija en tu casa de lunes de 4:00 a 7:00 SIN EXTERNARLA HASTA LOS 10 AÑOS y, además las visitas serán con una nana. ¿Alguna vez yo le he fallado a mi hija?”.

“Por qué debo de merecer esto, por qué usando tus palabras, castigar a nuestra hija así. Pretendes que los fines de semana nuestra hija pernocte conmigo y tú sabes que los fines de semana concentro en un hotel designado por el club y regreso los domingos en la noche, ¿entonces cuándo podemos convivir Mía y yo?”, señala.

RODRIGO CUBA SE DEFIENDE DE MELISSA PAREDES Y MUESTRA CONVERSACIONES DE WHATSAPP

Luego que Melissa Paredes saliera en América Hoy asegurando que el ‘Gato’ Cuba la maltrataba psicológicamente y que no le importaba su hija, el futbolista se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje.

El jugador del club César Vallejo señaló que no entendía la actitud que había tomado su aún esposa ante los medios de comunicación, especialmente cuando se encontraba en plena conciliación por el bienestar mental de su pequeña.

Asimismo, Rodrigo Cuba mencionó que desconocía totalmente el día y la hora en que ella iba a dejar el domicilio que compartían, por lo que acudió a la comisaria a denunciarla por abandono de hogar.

Para ello, el futbolista compartió la conversación de WhatsApp que tuvo con Melissa Paredes ese día, donde claramente ella solo le indicó que lea su correo electrónica y luego hable con su abogada.

De otro lado, también reveló los mensajes que intercambió con la abogada de la modelo, quien le dio la dirección del sitio en el que se encontraba su hija, además de decirle que se estaba quedando en una casa y no un departamento.

