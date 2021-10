‘Gato’ Cuba se defiende de acusaciones de Melissa Paredes y muestra sus conversaciones de WhatsApp

Rodrigo Cuba muestra sus conversaciones de WhatsApp con Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Salió a defenderse. Luego que Melissa Paredes saliera en América Hoy asegurando que el ‘Gato’ Cuba la maltrataba psicológicamente y que no le importaba su hija, el futbolista se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje.

El jugador del club César Vallejo señaló que no entendía la actitud que había tomado su aún esposa ante los medios de comunicación, especialmente cuando se encontraba en plena conciliación por el bienestar mental de su pequeña.

Asimismo, Rodrigo Cuba mencionó que desconocía totalmente el día y la hora en que ella iba a dejar el domicilio que compartían , por lo que acudió a la comisaria a denunciarla por abandono de hogar.

Para ello, el futbolista compartió la conversación de WhatsApp que tuvo con Melissa Paredes ese día, donde claramente ella solo le indicó que lea su correo electrónica y luego hable con su abogada.

De otro lado, también reveló los mensajes que intercambió con la abogada de la modelo, quien le dio la dirección del sitio en el que se encontraba su hija, además de decirle que se estaba quedando en una casa y no un departamento.

Conversación de WhatsApp entre 'Gato' Cuba y Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

RODRIGO CUBA RESPONDE A MELISSA PAREDES

Luego que Melissa Paredes se presentará en América Hoy para decir que a Rodrigo Cuba no le interesa su hija y está obsesionado con ella, el futbolista decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El deportista señaló que la modelo lo humilló públicamente.

“Esta es la primera y única vez que saldré a responder. NO ES VERDAD la forma como me han DIFAMADO la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional”, inicia el comunicado que publicó Rodrigo.

“ Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminará así , pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, se puede leer.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay, por si no fuera poco, ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo PRESENTE a nuestra hija y, lo publicaste a nivel nacional, SOLO PARA QUEDAR BIEN TÚ”, continúa.

RODRIGO GONZÁLEZ SE BURLA DE MELISSA PAREDES

El popular ‘Peluchín’ resaltó la presencia de la abogada de Melissa Paredes, a quien tildó de ‘figureti’ por sus inoportunas intervenciones cuando la actriz hablaba sobre su divorcio con el ‘Gato’ Cuba.

“Luego salió la abogada de Melissa Paredes bien a la cartera, ella quería que salga todo su outfits completo, acaba de ir a la peluquería, se había hecho las mechas, entonces quería que eso se pague. Entonces se quería robar el show, a cada rato metía su cuchara y miraba a la Melissa con cara de ‘cállate’”, indicó.

Finalmente, Rodrigo González se burló de Melissa Paredes por asegurar que al futbolista no le importaba su bienestar, sino solo que pague el internet y la luz de la casa que compartían.

“Resulta que tenían una bomba imperdible, un material revelador, ¿qué iban a revelar? El material revelar era el recibo de la luz, bueno si tu novio, tu marido o la persona con la que vives te está cobrando el Netflix, denúncialo por maltrato, no entendemos”, sentenció.

