Melissa Paredes enfurece y llama “expresidiario” a Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba

Melissa Paredes hizo su descargo en América Hoy.

Melissa Paredes se defendió entre lágrimas por la denuncia que le interpuso su aún esposo Rodrigo Cuba por abandono de hogar. La modelo cree que no es justo que el futbolista intente alejarla de su hija Mía.

En América Hoy, la exconductora señaló que, tras el ampay de ella besando a su bailarín, ellos habían acordado separarse en buenos términos por el bien de su hija. Sin embargo, el ‘Gato’ Cuba cambió de parecer.

“Cambió de ficha, de parecer. Yo entiendo el ego de hombre, pero meterse con mi hija. Él sabe que mi bebé duerme conmigo en mi pecho todas las noches. Hasta cuando trabajaba tarde en novelas, ella me esperaba. ¿Ahora está haciendo está bajeza solo para castigar a Mía?, ¿y a mí por ser su madre? Qué bajeza”, dijo con la voz entrecortada.

A modo de advertencia, Melissa le dedicó un fuerte mensaje a su esposo, indicando que pelearía por la tenencia de su pequeña. “Yo doy mi vida por ella, yo si tengo que pelear lo voy hacer. Así ese hombre se compre a todo el Perú, yo voy a pelear”.

Además, aclaró que el departamento que ambos compartían pertenece a los dos, ya que ambos lo pagaron. “Ambos pusimos dinero, yo no soy ninguna pobrecita, ninguna mantenida”, dijo.

Tras ello, una ofuscada Melissa Paredes dio a entender que Rodrigo cambió las chapas de las puertas del departamento por influencia de su padre Jorge Cuba.

“ ¿Qué derecho tiene de cambiar las chapas de la casa? ¿asesorado por quién? ¿por la persona que lo acompaña? ¿un expresidiario? ”, expresó ofuscada.

Ante sus palabras, su abogada le pidió calma y cambió de tema para continuar explicando por qué la denuncia de Rodrigo Cuba no tenía fundamento.

Recordemos que el padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cubas, estuvo involucrado en el caso Odebrecht por el cobro de coimas durante el segundo gobierno de Alan García.

¿QUIÉN ES JORGE CUBA?

Jorge Cuba fue el exfuncionario del segundo gobierno de Alan García (2006-2011) . También fue Exviceministro de Transporte y Comunicaciones (2008-2011). Fue acusado de la comisión del delito del lavado de activos por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht para favorecerlos con la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima.

PAPÁ DE RODRIGO CUBA NO ACEPTABA A MELISSA

En medio del escándalo por el caso Odebrecht, en el 2108, se dio a conocer que Jorge Cuba no aceptaba a Melissa como su nuera, mucho menos que se casara con su hijo.

Fue Zaida Tejeda, hermana de Jessica Tejeda (expareja de Jorge Cuba), quien hizo pública esta revelación durante un informe para Reporte Semanal.

“No quería que se case con esta chica (Melissa Paredes) (...) Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y que su familia es cholitos’. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él”, manifestó la excuñada de Jorge Cuba.

Además, Tejeda comentó que Jorge Cuba no apoyó con los gastos de la boda con Melissa Paredes, ya que no deseaba que su hijo se uniera en matrimonio con una chica de la farándula.

“Él casi se muere cuando su hijo le dijo que se casaba con esta chica (Melissa Paredes) (...) No le gustaba por lo que era ‘vedette’, bailarina, pero no era de su agrado para nada por la familia de ella”, agregó Zaida Tejada.

Jorge Cuba no asistió a la boda civil entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Al asistir al matrimonio religioso, se le notó bastante distante y evitó aparecer en las fotos del recuerdo.

La mala relación entre Jorge Cuba y Melissa Paredes fue confirmada por la misma presentadora de televisión. Ella indicó que el político jamás la vio con buenos ojos y que casi no asiste a la boda del futbolista.

“Sé que subo problemas con su hijo sobre mí. Sé que hasta un día antes de la boda no iba a asistir. Al matrimonio civil no asistió. Sé que se dejaron de hablar por mí. No tenía idea de nada porque a mí Rodrigo jamás me lo dijo. Hay una cosa real: padre es el que cría, no el que engendra”, dijo en El Reventonazo de la Chola.