¿Por qué soñamos con murciélagos? Las respuestas te sorprenderán

Los murciélagos tienen diversos significados. (Getty Images)

Los murciélagos tienen diversos significados en nuestros sueños, pueden representar amor, agresividad, paz, etc. Sin embargo, también esconden secretos sobre la situación que atravesamos. ¿Qué tan certera es esa leyenda? ¿Mito o realidad?

Para encontrar la exactitud de este misterio, en el libro ‘Freud y la interpretación de los sueños’, Francesc Cardona explica que soñar con murciélagos es sinónimo de mal augurio, significa darle fin a algún ciclo de nuestra vida. También puede relacionarse con malas noticias o acontecimientos desafortunados en nuestro entorno social y diario.

Por otro lado, si estos pequeños animales aparecen en nuestros sueños, significa problemas, preocupaciones o enfermedades. Soñar que estos están en nuestra habitación simboliza tenerle miedo intenso a ellos o a una persona, también se interpreta como una enfermedad grave para una persona cercana.

Si te atacan con fuerza, es que hay un aura maligna que te cubre, una sensación de inseguridad, que ello puede dañar tu integridad o relaciones amorosas [incluso familias]. Debes tomar precauciones porque esa sensación sería grave para tu futuro.

LOS MURCIÉLAGOS AGRESIVOS

Ahora bien, si en los sueños llega al punto de morderte, estás al borde de una esfera tóxica: quizá un engaño o una manipulación; quizá una explotación laboral o malas noticias. Mucho cuidado con esas emociones. Debes tomarlo en cuenta porque estos animales incluso pueden aparecer cerca a ti en la vida real.

Si en algún momento esos animales están volando todos hacia la misma dirección puede que vengan serios problemas económicos y no está de más tener precaución frente a este tema. En caso los animales sean grandes, te pueden estafar o arruinarte la vida.

Ellos pueden ser algunas connotaciones que se les dan a los sueños según el psicoanálisis, no significa que todo vaya a ocurrir al pie de la letra. En algunos casos simplemente pueden ser acompañamientos de algunas otras situaciones.

Es importante estar preparados para cualquier eventualidad en la vida, ya sea buena o mala. Sin embargo, toma en cuenta que cada una de las cosas que nos pasan nos dejan un aprendizaje.

¿QUÉ ES LA PARÁLISIS DEL SUEÑO?

La parálisis del sueño es un trastorno en el que el paciente no puede realizar ningún movimiento después de despertarse. En pocas palabras, es como si la mente se despertara pero el cuerpo estuviera dormido.

Aunque por lo general no toma más de uno o dos minutos, la ansiedad que experimentan los pacientes durante este tiempo es comprensible. En algunos casos esta inmovilidad física se asocia a alucinaciones o sueños, como la sensación de que hay alguien en nuestra habitación u otras percepciones visuales o auditivas.

Las personas normalmente experimentan sensaciones que alguien está con ellos mientras tienen parálisis del sueño. (foto: Chica Sombra)

Este trastorno es relativamente común: se estima que hasta un 8% de la población se verá afectada de forma repetida, aunque también se cree que hasta el 50% de nosotros tendremos algún episodio en nuestra vida.

¿CÓMO EVITAR LA PARÁLISIS DEL SUEÑO?

Dado que, como hemos indicado, se desconocen las causas específicas de este trastorno y lo que se está considerando son suposiciones, no existe una forma específica de combatir la parálisis del sueño.

Lo que podemos hacer es intentar prevenir su aparición. Para lograrlo, aquí tienes algunos consejos relacionados con lo anteriormente explicado, que te serán de mucha ayuda:

- Dormir lo suficiente

- Evita el estrés

- Realiza ejercicios de meditación

- No consumir droga

- No dormir con la boca abierta

SOÑAR CON GATOS NEGROS

Seguramente por muchas razones habrás tenido en la mente que soñar con un gato negro es sinónimo de malas vibras en tu día —se arruina una cita, problemas laborales, trabajos, no prende el carro, no hay transporte, la comida que quieres no está en ningún lado— y por ello muchas veces tratamos de evitar a estos felinos. Presta atención.

La influencia del gato negro en nuestro sueños. (Foto: Depositphotos)

El significado de este sueño es alarmante: es una advertencia de que alguien cercano te va a traicionar. El problema es que no se sabe quién ni dónde: en el amor, los negocios, las amistades, la familia. Ese sueño te avisa el milagro pero no el santo.

Lo que puedes hacer es reconectarte con tus instintos gatunos para percibir tu entorno y detectar quién es el traidor o la traidora de entre todos los que te rodean.

