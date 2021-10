Descubre qué son los sueños húmedos y por qué se dan. (Foto:Captura)

Es muy probable que hayas escuchado este término en algún momento, y si estás en la etapa de la pubertad o ya pasaste esta, seguramente ya tuviste uno y no te diste cuenta o te dio mucha vergüenza comentarlo entre tus conocidos.

Sin embargo, los ‘sueños húmedos’ es una reacción normal del cuerpo que todos los seres humanos experimentan en algún momento de su vida. Sucede tanto en hombres como en mujeres.

Se inicia en la pubertad, debido a que el cuerpo comienza a producir más hormonas. En el caso del hombre es la testosterona y en el caso de las mujeres es el estrógeno y son reacciones que no se pueden evitar, ni controlar. Es parte de nuestra naturaleza humana.

Los sueños húmedos, conocidos también como polución nocturna, emisión nocturna o sueños eróticos, son eyaculaciones que se dan mientras las persona está durmiendo. Los hombres segregan semen a través del pene, mientras su cuerpo y mente reposa. En el caso de las mujeres, segregan líquidos vaginales mientras duermen.

Hay casos en los que las personas se levantan mientras tienen este sueño húmedo y otros en el que siguen durmiendo de largo.

¿POR QUÉ TENGO SUEÑOS HÚMEDOS?

Las causas de los “sueños húmedos” podrían ser la recreación de imágenes sexuales durante el sueño o también la posición de nuestras sábanas y colchas. No solo eso, también puede ser el roce que se tenga con la mano o almohada mientras se duerme.

Depende mucho de la sensibilidad que tu cuerpo posee.

Otra de las causas según Silvia Carpallo, sexóloga y autora del libro “El orgasmo de mi vida”, sería que en este tipo de sueños “cumplimos un deseo frustrado o interpretaciones más simples, que vienen a decirnos que la sexualidad es una parte importante de nuestro día a día”.

Añade también que los sueños húmedos aparecen en épocas donde la persona tiene una menor actividad sexual y la polución nocturna se da “como una forma de buscar ese desahogo, ya que incluso pueden tenerse orgasmos en sueños, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres”.

Cabe resaltar que los sueños con recreación sexual no necesariamente muestran deseos que una persona quiere llevar a la práctica. A veces se trata de contenidos que sólo son estimulantes porque son imaginados, pero no se busca nada más. No todo lo que se desea se puede llevar a la práctica y es importante recordarlo.

Belén Carmona, psicóloga y profesora de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid recalca que la sexualidad forma parte de la vida del ser humano y es normal soñar con contenido de ese tipo. Agrega que según estudios realizados, la presencia de estas reacciones son mayores en hombres, pero se podría deber a que las mujeres no comparten mucho información o a que la mayoría de mujeres no conoce bien el funcionamiento de los sueños eróticos, por lo tanto, no lo reconocen al tenerlo .

¿QUÉ PASA SI TENGO SUEÑOS HÚMEDOS CASI TODOS LOS DÍAS?

Tranquilo (a), no pasa nada malo, recuerda que tu cuerpo está produciendo más hormonas. Pero si te incomoda esta situación o te encuentras en la etapa de adultez, donde ya no se producen demasiadas hormonas, es necesario que acudas a un doctor especialista en el tema. En el caso de los hombres sería el área de urología y en las mujeres ginecología. Si en tus resultados todo se encuentra bien, puedes acudir a la especialidad de Psicología o Terapia para que puedas descubrir por qué tu cuerpo experimenta estas reacciones de forma tan seguida. Recuerda que no es malo, pero no está de más que un especialista te ayude en el proceso.

