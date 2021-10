¿Qué significa soñar con la muerte de alguien que está vivo?

Descubre lo que significa este tipo de sueño. Probablemente, no sea tan malo como crees. (foto: Diario Femenino)

Suena como una pesadilla, ¿verdad? Es muy común que la muerte sea la protagonista de los sueños. Puedes soñar con tu propia muerte o la muerte de un conocido, amigo, pareja o familiar. Pero, aunque no lo parezca, este sueño no está nada mal, sino todo lo contrario.

La muerte de un familiar es uno de esos hechos que no olvidas y por eso puede pasar que en tu subconsciente siga vivo. Y no debe tener miedo cuando vea a una persona fallecida en un sueño, porque no es un sueño desfavorable o una pesadilla. Ahora bien, es lógico que te preguntes por el significado de este aspecto onírico y te preguntes si hay algo más.

Esta no es una situación paranormal o la visita de un espíritu o un fantasma. La interpretación más común es mucho más lógica y racional y no es más que una forma de recordar a esa persona de la familia que ya no está. Siguiendo la lógica, debes entender que algunos lazos familiares ni siquiera se rompen con la muerte, por lo que no debes sorprenderte de tener la presencia de esa persona en tus sueños.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SIGUIENTES SUEÑOS EN CUANTO A LA MUERTE DE ALGUIEN?

Los miembros de la familia que han muerto en sueños a veces vienen con mensajes importantes. Como los ángeles, su presencia contiene información valiosa para tu vida. Así que presta atención a todos los detalles del sueño, si te sentiste feliz con su presencia o asustado, si su llegada estuvo llena de color u oscuridad. Y especialmente si te despertabas con una sensación de paz o nerviosismo.

A continuación, diferentes tipos sueños muy comunes que tienen una explicación:

- Soñar que muere tu hijo o hija

Hay estudios que afirman que si sueñas con esto, es porque puede que tu hijo esté creciendo y a ti te dé miedo que cambie su forma de relacionarse contigo.

Madre e hija. (foto: Ser Padres)

- Soñar que muere tu padre o madre

En caso de que sueñe con perder a su padre, la interpretación más común es que siente una falta de madurez bastante grande y que no se siente lo suficientemente seguro como para tener demasiadas responsabilidades en su vida. También es un sueño recurrente cuando te sientes desprotegido, vulnerable, cuando necesitas que alguien esté ahí para abrazarte en un momento delicado de tu vida.

¿Qué significa soñar con que tu padre o madre muere? (foto: Growing Up New Mexico)

En el caso de que sueñes con la muerte de tu madre, está ligado al miedo a que una situación cambie, que el apoyo incondicional, como el de tu madre, desaparezca. También puede significar que su relación con su madre no es la mejor.

- Soñar que muere tu esposo o esposa

El esposo o la esposa son símbolos de la integración entre las dos partes del ser, por eso se lleva a cabo el rito del matrimonio. Soñar que el esposo muere puede querer mostrar que hay algo que no está en armonía y que necesita ser armonizado.

¿Qué significa soñar con que muere tu esposo o esposa? (foto: Frases de la vida)

Los sueños siempre buscan el equilibrio para que pueda ser una llamada. Según el contexto de la persona, también puede significar que hay algo en la forma en que se relacionan consigo mismos que debe cambiar para que la relación sea más amorosa.

- Soñar que muere tu hermano o hermana

Es una indicación de que estás excesivamente preocupada por él/ella.

¿Qué pasa si soñar con la muerte de tu hermano o hermana? (foto: DosFarma)

También es señal de que te has distanciado y tienes miedo a perderlo, tienes miedo a que cuando quieras volver a reunirte con ese hermano o esa hermana sea demasiado tarde.

- Soñar con un entierro

Si sueña con funerales, ataúdes, funerales o ve lápidas; todos son símbolos de que algo está enterrado.

Soñar con entierros. (foto: Qué Significa Soñar)

Tal vez esa persona o tú pasaste por algún problema, pero es hora de dejar eso atrás y empezar de nuevo.

