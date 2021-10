Melissa Paredes y todo lo que reveló sobre Rodrigo Cuba en América Hoy tras denuncia

Melissa habló de todo en el programa América Hoy. (Foto: Captura América TV)

Este viernes 29 de octubre, Melissa Paredes se enlazó a través de videollamada con América Hoy, programa matutino donde trabajaba como conductora antes de su ampay besando a su bailarín de Reinas del Show.

La expresentadora se presentó para hablar sobre la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba, quien todavía sigue siendo su esposo, por abandono de hogar. En esta ocasión, Ethel Pozo fue la encargada de hacerle las preguntas.

Durante la entrevista, Paredes señaló en todo momento que su expareja sabía que ella se iba a retirar del departamento, por lo que Cuba estaría mintiendo al decir que la modelo se fue con su hija Mía sin avisar.

Además de hablar sobre la denuncia, Melissa sorprendió a más de uno al revelar detalles no conocidos sobre su ruptura. Estas fueron sus declaraciones más impactantes.

“ESTAR EN UN HOGAR DONDE HAY MALTRATO PSICOLÓGICO NO ES SANO”

Melissa Paredes inició la entrevista sorprendiendo a propios y extraños al confesar que sufría de maltrato psicológico en la casa que compartía con Rodrigo Cuba.

La exprotagonista de Dos Hermanas indicó que salió de ese departamento porque ya no aguantaba más y, además, porque deseaba la tranquilidad de su pequeña.

“Mi hija está a salvo aquí. Estar en un hogar disfuncional, donde hay maltrato psicológico, donde hay gritos, donde hay peleas, no es sano para mí. Por eso traje a mi hija aquí conmigo, está feliz”, sostuvo.

“Ayer su padre vino a visitarla como debe ser, no le voy a prohibir no verla. Estuvo con ella, cocinó con ella un rato”, agregó.

“RODRIGO HACE SHOW, SE HACE LA VÍCTIMA”

Melissa Paredes afirmó en reiteradas oportunidades que Cuba estaba mintiendo al señalar en la denuncia que no sabía que ella se trasladaría con su hija a otro inmueble.

En sus declaraciones en el magazine, Paredes dijo que al futbolista “le gusta el papel de víctima”, pues ante la prensa él desmiente conversaciones que ellos han sostenido para quedar bien frente al resto.

“Él está haciendo todo un show de esto”, sostuvo enojada antes de romper en llanto.

“NO LE IMPORTA SU HIJA, SOLO LOS BIENES MATERIALES”

Ethel Pozo se mostró preocupada por las revelaciones de Melissa Paredes, quien intentó ‘desenmascarar’ a Rodrigo Cuba al indicar que no muestra su verdadera cara con tal de quedar bien ante el público.

Cuando la hija de Gisela Valcárcel le preguntó por qué el futbolista de la UCV llegaría al punto de mentir, Melissa respondió: “Lo material, porque solo le interesa lo material, no le importa su hija. No le interesa su hija, solo que yo pague la luz”.

“ASÍ COMPRE A TODO EL PERÚ, YO VOY A PELEAR POR MI HIJA”

Paredes le advirtió al deportista que no permitirá que la alejen de su hija Mía. Según considera, Cuba se estaría vengando de ella por el ampay.

“¿Meterte con tu hija? Él sabe que mi bebé duermen en mi pecho todas las noches (...) ¿Ahora está haciendo está bajeza para castigarme? Yo doy mi vida por ella. Así compre a todo el Perú, yo voy a pelear y no me voy a rendir”, puntualizó.

“ESTÁ OBSESIONADO CONMIGO, NO ACEPTA QUE YA NO SOY SU MUJER”

Según su versión, Rodrigo deseaba continuar con su matrimonio a pesar de ver a Melissa besándose con otro hombre. “Él nunca aceptó que yo ya no era su esposa, que ya no era su mujer, que ya no estábamos juntos”, dijo molesta.

“Está obsesionado conmigo. Después del ampay le dije ‘Rodrigo, entiende, no voy a volver contigo. ¿No te queda claro? Hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No puedo, ni quiero’. Él no me escucha, para él no existe eso, me obvia. Lo que yo sienta como mujer para él no vale”, agregó.

“YO NO SOY NINGUNA POBRECITA, NI UNA MANTENIDA”

Magaly Medina señaló en su programa que el inmueble que compartían Rodrigo y Melissa Paredes era, realmente, propiedad de la familia de Cuba.

“Es mi departamento y de él, ambos pusimos dinero por ese departamento. Yo no soy ninguna pobrecita, yo trabajo ni una mantenida, Yo trabajo desde hace años y no soy ninguna mantenida. Yo no sé por qué la gente se llena la boca con cosas que no son”, aclaró la exchica reality.

“Nosotros tenemos un préstamo que está a nombre de ambos, hay dinero de ambos”, añadió.

“¿ASESORADO POR QUIÉN?, ¿UN EXPRESIDIARIO?”

Melissa Paredes dio a entender que Rodrigo cambió las chapas de las puertas del departamento por influencia de su padre Jorge Cuba, quien jamás aceptó a la exconductora como parte de la familia.

“¿Qué derecho tiene de cambiar las chapas de la casa?, ¿asesorado por quién?, ¿por la persona que lo acompaña? ¿un expresidiario?”, expresó ofuscada.

Ante sus palabras, su abogada le pidió calma y cambió de tema para continuar explicando por qué la denuncia de Rodrigo Cuba no tenía fundamento.

“QUIERO QUE MI HIJA CREZCA AL LADO DE SU PADRE”

La modelo de 31 años aclaró que no, pese a las pruebas que tiene a su favor, no tiene pensado demandar a Rodrigo Cuba. Sobre todas las cosas, sigue siendo el padre de su hija.

“Yo quiero que mi hija crezca al lado de su padre porque yo tuve la ausencia de mi padre y no quiero lo mismo”, dijo entre lágrimas.

“Yo le dije desde el día uno que hablé con él, yo quiero que mi hija comparta contigo, yo no te voy a alejar de ella”, agregó.

