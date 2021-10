Guido Bellido: “Nunca he usado el quechua para maltratar a alguien”

Bellido acusó a la entrevistadora de ofenderlo en programas anteriores al llamarlo “impresentable” y que “el haberse pintado el cabello le ha afectado al cerebro”. | Imagen: ATV

El congresista de Perú Libre y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que nunca usó el quechua insultar a alguien mientras fue premier y que usa ese idioma porque lo considera importante.

“Nunca he usado el quechua para maltratar a alguien. Jamás. Si usted no entiende, no sé quién le haya dicho, ahí están los audios. Puede usar un intérprete. Si me sacan que yo he dicho alguna palabra ofensiva, no es así”, dijo en una acalorada entrevista en el programa de Juliana Oxenford.

Además, acusó a la entrevistadora de ofenderlo en programas anteriores al llamarlo “impresentable” y que “el haberse pintado el cabello le ha afectado al cerebro”. Al respecto, Bellido dijo que no se pinta el pelo y que no es racista, como afirmó luego la periodista.

Por otro lado, aseguró que Vladimir Cerrón no es corrupto y que fue sentenciado por un error del sistema judicial.

También señaló que quien lo puso en el cargo de titular del Consejo de Ministros fue el presidente Pedro Castillo y no Vladimir Cerrón.

Además, manifestó que la salida de su cargo como premier se debió a la presión de la prensa y de un sector económico que no estaba de acuerdo con las políticas que venía impulsado su gestión como la renegociación del gas de Camisea.

GUIDO BELLIDO EN EL CONGRESO

Este lunes se realizó en el Congreso de la República, la presentación del gabinete de ministros, encabezado por Mirtha Vásquez. Luego de una exposición de la política general del gobierno de Pedro Castillo, le tocó el turno a los congresistas a debatir si otorgarán o no el voto de confianza. Una decisión que se estima estará dividida debido a que una facción de Perú Libre, el partido de gobierno, se ha mostrado en contra de darle la confianza al consejo de ministros.

El vocero del partido oficialista, Waldemar Cerrón, por ejemplo, indicó que no se puede hablar de cambios de compromisos mientras no sea tocado un tema muy importante como el cambio de la Constitución. “Saludamos la presencia y el esfuerzo que hizo la premier Mirtha Vásquez, en el cumplimiento del mandato Constitucional. “Hemos seguido muy atentamente el mensaje retórico, con poco contenido de los postulados que enmarca este gobierno de Perú Libre. Han estado ausentes las grandes demandas del pueblo olvidado, cuya agenda pendiente pareciera ingresar ya al terreno de las promesas no cumplidas”, dijo.

Otra intervención de Perú Libre que llamó la atención fue la de Guido Bellido. Como se sabe, el cusqueño fue premier antes que Mirtha Vásquez hasta que fue relevado de su cargo por Pedro Castillo. Cuando la vicepresidenta del Congreso Lady Camones anunció su intervención, se escucharon algunas pifias en el pleno. Al punto que la encargada de la sesión llamó al orden: “Señores, vamos a exigir respeto a los colegas”.

Bellido no se caracterizó precisamente por ser conciliador, por el contrario, generó antipatías en la oposición al ser bastante confrontacional como presidente del Consejo de Ministros. Pese a todo, en su momento le dieron el voto de confianza.

“Hemos accedido a la política general de gobierno que ha sido firmada por la primera ministra, la cual no responde en absoluto al ideario que nosotros hemos presentado al país en diferentes distritos, comunidades y provincias, y no nos representa”, dijo Bellido en su disertación en el Legislativo.

Agregó que son consecuentes con los ideales del partido ya que los están escuchando a nivel nacional las personas que en cada comunidad les han encomendado “a no retroceder, a no claudicar a la derecha que por 200 años tienen el poder”. Remarcó que a la derecha no se le concede nada y hay que ser firmes si queremos transformar “las estructuras de este país corrupto y este país añejo que no responde a las grandes demandas que tiene nuestro pueblo”, manifestó.

En su retórica, dejaba entrever que no le daría el voto de confianza a Mirtha Vásquez y el gabinete de ministros. Bellido finalizó su discurso asegurando que ha estado en el valle de Cajamarca, donde tomó contacto con campesinos que eran defendidos por la primera ministra y que “aún siguen con sus procesos, y sin embargo, la ONG que ha defendido ha cobrado más de 30 mil soles. Eso no da confianza”.

