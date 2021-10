Defensoría del Pueblo pide que regreso a clases en colegios sea “obligatorio desde marzo”

Regreso a clases: Defensoría del Pueblo hace pedido al Ministerio de Educación

Las clases semipresenciales deberían ser obligatorias desde marzo del próximo año, según expuso la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Educación en busca de definir las metas para un adecuado regreso a las aulas.

La adjunta de la Defensoría, Alicia Abanto, en un diálogo para RPP, afirmó que se debe fijar un plazo para que todos los agentes involucrados se pongan las pilas, de lo contrario, el proceso será “muy lento”

“Tiene que haber una meta común, una meta clara y una fecha que movilice a las autoridades, a los docentes, los padres, a los mismos estudiantes, que nos movilice a todos para poder regresar lo más pronto posible. Mientras el gobierno no fije un plazo claro, el proceso va muy lento”, manifestó.

Asimismo, explicó que el regreso a clases semipresenciales debe ser a la par al inicio del año escolar.

“El mecanismo de regreso voluntario ha avanzado muy lentamente, desde la Defensoría consideramos que este mecanismo es un fracaso, se tiene que modificar. Durante el 2022, el regreso a clases semipresenciales debe ser obligatorio ya desde marzo”, expresó.

Por tal motivo, Abanto se mostró en contra de los estimados que expuso la premier Mirtha Vásquez, quien alegó que recién en julio se llegaría al 99% de escuelas abiertas.

“El esquema progresivo y voluntario que se ha mantenido hasta ahora, a la fecha ha permitido la apertura solo del 8% de escuelas en el país. No se puede mantener la misma estrategia ni el mismo discurso”, enfatizó la representante de la Defensoría.

Perú, a comparación de otros países de la zona, se encuentra atrasado en cuanto en educación en medio de la pandemia del coronavirus. A nivel mundial, es uno de los pocos países que aún no reanuda las clases, independientemente del formato presencial o semipresencial.

Por último, hizo hincapié en modificar los requisitos que exigen a las instituciones para reanudar actividades, puesto que, aparte de poco útiles, resultan difíciles de cumplir y solo demoran el regreso a clases.

“Los requisitos para el regreso a clases se tienen que revisar y se tiene que enfocar en lo central: los espacios donde van a estar los estudiantes deben estar ventilados, donde haya condiciones de aforo, el uso de las mascarillas. Se tiene que eliminar una serie de requisitos que al final complejizan el regreso a clases”, remarcó.

SUSPENDERÁN CONTROL DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA DE ZAPATOS

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que las medidas como el control de la temperatura y la desinfección del calzado antes de ingresar a establecimientos comerciales o lugares públicos serán suspendidas del protocolo contra el COVID-19 porque está demostrado que no son efectivas.

“(Eso) no tiene ningún sentido. Nosotros ya hemos dado la disposición de que eso se retire. A estas alturas se ha demostrado que ya no tiene mayor efectividad. Yo calculo que esta semana debe ya salir finalmente el protocolo para modificar eso. El control de temperatura y limpieza de zapatos no tienen mayor sentido mantenerlas en este momento”, dijo el titular de la cartera de Salud en declaraciones a RPP

Hernando Cevallos señaló que el ministerio de la Salud ya dispuso la suspensión de esas medidas y que la modificación del protocolo anti COVID-19 sería aprobada este viernes en la sesión de Consejo de Ministros.

Cabe señalar, que el director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, afirmó el miércoles que los protocolos desactualizados que todavía se practican en Perú para evitar contagios de COVID-19, como la desinfección de zapatos, “no es una vía para la prevención del COVID-19″.

“La desinfección de las superficies, principalmente aquellas que muchas persona pudieran tocar, es importante; sin embargo, se ha demostrado que la transmisión es de persona a persona principalmente y las otras formas de transmisión son de mucho menor riesgo, de tal manera que tocar las superficies y llevarse las manos a la cara, a la boca o a la nariz es una vía importante para la transmisión, pero desinfectar los zapatos no es una vía para la prevención del COVID-19″, sostuvo Ugarte durante la conferencia semanal del organismo.

