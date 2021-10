Cevallos respalda al presidente Castillo en renegociar gas de Camisea: “No hay empresa que tengan un candado”

Hernando Cevallos en el Hospital de Ate.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, respaldó el discurso que dio el presidente Pedro Castillo en Bagua, en donde exhortó al Congreso a sacar una ley sobre la “estatización o nacionalización” del gas de Camisea.

En ese sentir, Cevallos indicó que, en el Perú, no existen empresas que tengan candados y con las que no se pueda sentarse a negociar. Además, argumentó que el Gobierno está comprometido con hacer respetar los intereses nacionales, sin desalentar las inversiones.

“Vamos a respetar los intereses nacionales. No hay presiones que valgan. Lo que haya que renegociar, se renegociará. No hay empresas que tengan un candado y que no se puede conversar con ellas las mejores condiciones que nos sirvan como país”, señaló desde el Hospital de Ate.

“No hay por qué estar intranquilos, tenemos que alentar las inversiones, pero haciendo respetar los intereses nacionales. Acá no es bajar la cabeza y no defender lo que es nuestro y defender las mejores condiciones de los contratos con empresas extranjeras”, agregó.

Cabe destacar que las palabras del presidente Pedro Castillo han causado gran revuelo en la política local, además de provocar inestabilidad en la economía nacional (tras su pedido, precio del dólar bordea los 4 soles, la BVL cierra en rojo e incertidumbre entre la inversión extranjera).

Ante esta situación, la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del parlamento, presentó una moción de carácter “urgente” en busca de que la jefa de Gabinete, Mirtha Vásquez, explique qué intenciones tuvo el mandatario con sus declaraciones.

“He presentado una moción urgente para que antes de reiniciar el debate del voto de confianza, la premier dé explicaciones por el doble discurso del presidente Pedro Castillo que ofrece políticas de estatización en plazas y calles generando mayor inestabilidad y crisis económica”, reprochó.

VACUNACIÓN PARA MENORES DE 17 AÑOS ARRANCA EL 2 DE NOVIEMBRE

En otra línea, Cevallos dio a conocer que este 2 de noviembre inicia la vacunación contra la COVID-19 a menores de edad. Además, detalló que la vacunación para este grupo etario será por grupos.

“Vamos a abordar, a partir del 2 de noviembre, toda la vacunación de los menores de 17 años. Por supuesto, de manera programada, escalonada, pero vamos a ir bajando para acercarnos a los 12 años y después pensaremos en los más chiquitos (5 a 11 años) cuando tengamos mayor experiencia internacional, mejor evidencia científica, pero vamos a empezar a vacunar”, señaló el titular de Salud.

“De hecho, a los mayores de 65 años ya los estamos vacunando en todo el país con tercera dosis”, sostuvo.

Asimismo, el ministro recordó que los casos de hospitalización están incrementándose, por lo que exhorta a la población tomar medidas necesarias para evitar posibles contagios por COVID-19.

En cuanto a las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween, Hernando exhortó a la ciudadanía en no participar en estos eventos masivos ya que podrían ser una de las causas para entrar a una tercera ola.

Recordemos que las personas más expuestas son aquellas que no han recibido su esquema de vacunación completa, por lo que el titular pide que completen su cartilla a fin de estar bien seguros.

Por otro lado, el ministro de Salud sostuvo que aún están evaluando la inmunización de la tercera dosis a otros grupos como la Policía Nacional del Perú, Bomberos, entre otros.

