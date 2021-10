Feriado largo de noviembre 2021: ¿cuántos son y desde qué fecha se inicia?

Un nuevo feriado largo está a punto de iniciarse y el Gobierno peruano ya anunció que el martes 2 de noviembre ha sido declarado no laborable para el sector público, mientras que para el sector privado deberá ser previo acuerdo entre empleador y trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. La finalidad de este nuevo fin de semana largo tiene la intención de incentivar el turismo interno.

Las horas dejadas de laborar durante los días no laborables establecidos serán compensadas en los diez (10) días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad estatal, según indica el Decreto Supremo 161-2021-PCM.

Las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos,seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos; están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos de los días no laborables declarados por el artículo 1 del Decreto Supremo, y los trabajadores respectivos que continuarán laborando.

El próximo feriado largo se inicia desde este sábado 30 de octubre hasta el martes 2 de noviembre, donde los peruanos podrán aprovechar para realizar turismo interno o realizar actividades que puedan ayudar en la reactivación económica

CUATRO FERIADOS LARGOS DEL 2021

Pero en caso no se pueda salir de viaje durante este fin de semana largo, en el 2021 aún quedan más feriados, los cuales te damos a conocer a continuación

- Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada concepción

- Viernes 24 de diciembre: Día no laborable (sector público)

- Sábado 25 de diciembre: Navidad

- Viernes 31 de diciembre: Día no laborable (sector público)

- Sábado 1 de enero 2021: Año Nuevo

- Lunes 3 de enero 2022: Día no laborable (sector público)

¿CUÁNTO ME PAGARÁN POR TRABAJAR EL FERIADO DEL 1 DE NOVIEMBRE?

Este lunes 1 de noviembre es feriado nacional y es importante conocer cuánto nos pagarán si laboramos ese día.

Según el equipo de abogados HR Legal Lab, a los trabajadores que laboren durante ese día y no pidan un día de descanso en compensación se les debe pagar el valor del trabajo realizado en el feriado con una sobretasa del 100% de ese valor. Es decir, además del sueldo que se percibe por el trabajo del día deberán recibir dos remuneraciones diarias extras por el valor del trabajo realizado en el feriado.

Cuando un trabajador labora un feriado, se le debe pagar doble por el día. Un trabajador gana S/ 1,200 mensuales, entonces su remuneración diaria equivale a S/ 40 (1,200 entre 30 días), por ello y si labora durante el feriado la empresa o el empleador debe pagarle S/ 80 adicionales.

“La sobretasa que recibe un trabajador se calcula en función del trabajo realizado. Por ello, no necesariamente se determina en función del valor día, pues la labor puede darse por un tiempo menor”, indican.

En caso no vayas a trabajar y tomes el día libre, la empresa no podrá descontarte pues el feriado implica un descanso remunerado. Asimismo, si el feriado coincide con el descanso semanal obligatorio de un trabajador entonces no habrá un pago adicional.

MOVIMIENTO ECONÓMICO

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, informó que el fin de semana largo del 8 de octubre se movilizaron en el país más de 450,000 personas para hacer turismo interno, lo cual habría generado un movimiento económico de 250 millones de soles.

De este modo, dijo que un 25% de los viajeros llegó a modificar quedándose un día más en el destino elegido y que, si bien se tenía proyectado que solo se iban a movilizar unas 300,000 personas. “Los resultados obtenidos han superado nuestras expectativas con un movimiento de más de 450,000 personas”.

Detalló que en ese fin de semana, la Región Ica registró la mayor demanda de servicios turísticos. Fue el destino preferido de las familias limeñas que salieron en busca de relax y esparcimiento.

“Casi el 90% de la capacidad instalada en Ica, como hospedajes, restaurantes y centros de entretenimiento fue utilizado por los viajeros”, manifestó.

Explicó que ello significó casi un lleno completo pues no se encontraban habitaciones disponibles en la ciudad de Ica. “Los lugares más preferidos fueron Paracas, Cañete, Chincha, entre otros”.

