Jefferson Farfán: ¿Qué le podría pasar al futbolista luego de romper protocolos es celebración de cumpleaños?

Jefferson Farfán de Perú. Foto de archivo. EFE/Fernando Bizerra

Un video difundido por un programa de espectáculos pondría en aprietos a la ‘foquita’ nuevamente. A pesar de hacer mostrado en sus redes sociales que sólo realizó una celebración pequeña por su cumpleaños número 37, la realidad sería que organizó una gran fiesta con orquesta incluida. Hecho que ha provocado indignación por parte del público, ya que todavía se está viviendo una pandemia y los festejos de este tipo aún no están permitidos.

Lamentablemente, este no es un caso aislado en el fútbol nacional, dado que desde que inició la pandemia por COVID-19 se han visto diferentes casos de futbolistas que han incumplido las normas sanitarias, algunos de ellos fueron los de Ray Sandoval, Adrián Zela y Jean Deza, entre otros.

Algunos como Deza y Sandoval incluso fueron sancionados siendo separados de su club el año pasado, no obstante, fueron contratados por otro equipo nacional a los pocos días. En el caso de Deza, sólo diez días después de haber sido separado de Alianza Lima fue contratado por Binacional.

A raíz de las imágenes difundidas, nace la interrogante de si la ‘foquita’ podría ser sancionada por incumplir los protocolos. Sobre esto, el artículo 97 del protocolo de vuelta a los entrenamiento señala que: “(…) el incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones enunciados del referido Protocolo constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultada la Comisión Disciplinaria para imponer las sanciones correspondientes a los artículos 11°, 12° y 13° del Reglamento Único de Justicia, previo informe de la Liga de Fútbol Profesional y/o de la Comisión Médica de la FPF”.

Sin embargo, Johny Badoino, asesor legar de la Agremiación de Futbolistas (SASAP) conversó con un medio local sobre el caso de Jefferson Farfán y señaló que “ La burbuja se genera para los partidos y Alianza no está en burbuja ahora mismo. Ya no estamos como antes, hay cosas que se han flexibilizado. Creo que el protocolo de la FPF ya perdió algo de vigencia”. Lo que podría indicar que la ‘foquita’ no recibiría una sanción.

Asimismo, la Liga 1 indicó que Farfán no habría roto ningún protocolo, dado que no fue convocado para el partido del domingo pasado contra Sporting Cristal y tampoco estaría en la lista del encuentro por la última fecha de la Fase 2 contra Cienciano del Cusco.

Por otro lado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) expresó que cualquier castigo o sanción que reciba Jefferson dependerá únicamente de Alianza Lima, ya que actualmente la ‘foquita’ solo acude a la Videna a rehabilitarse y no ha entrenamientos junto a otros compañeros y aclararon que antes de cualquier entrenamiento que tenga el futbolista, pasará por una prueba para descartar que esté contagiado.

Por el momento Alianza Lima no se ha pronunciado al respecto, por lo que la participación de Farfán en las finales del torneo local en noviembre seguiría estando en pie según lo planeado por el comando técnico del club blanquiazul. Recordemos que antes de las finales de la Liga 1, la ‘foquita’ participaría en la fecha doble por Eliminatorias Qatar 2022. La lista oficial de convocados la dará a conocer Ricardo Gareca en una conferencia de prensa mañana.

FECHA Y HORA DEL PARTIDO ALIANZA LIMA VS. CIENCIANO

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano está pactado para el viernes 29 de octubre. El duelo empezará a las 3:00 p.m. hora peruana y se jugará en el Estadio Iván Elías Moreno en Villa El Salvador.

