Génesis Tapia se burla de Melissa Paredes: “es muy buena adornando”

Genesis Tapia se pronunció sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

En la última emisión del programa de Latina, Mujeres Al Mando, estuvo como invitada la modelo Génesis Tapia vía videollamada desde su estadía en Cancún.

La conexión se dio porque las conductoras, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel comenzaron a recordar el pasado de Melissa Paredes en el reality “Bienvenida la tarde” puesto que ambas fueron integrantes de los equipos.

Todo comenzó cuando se mostró un vídeo de la exreina de belleza y la empresaria en una discusión en pleno reality. Génesis recordó la vez que le dijo a la aún esposa de Rodrigo Cuba que era un “adorno” en el programa cómico de Jorge Benavides cuando se transmitía por Latina.

“Mira, de verdad que me siento mal con el video, eso fue como en el 2014 y recién en el 2021 me vengo a dar cuenta que sí pues, a Melissa le gustaba adornar, entonces sí tiene razón. Ella estaba bien en ese sentido”, señaló la pelirroja con tono de burla fiel a su estilo.

Tras escuchar sus palabras, las conductoras y otros invitados quedaron sorprendidos. “Ustedes que son mis compañeritas cómo van a pensar eso de mí, adornar el programa, ella decía ahí que podía adornar el programa y yo no, y sí pues, es muy buena adornando”, expresó la modelo entre risas.

GÉNESIS TAPIA NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

En medio de los escándalos por infidelidad, la modelo Génesis Tapia reveló en una entrevista con Trome que no perdonaría una infidelidad a su esposo Kike Márquez. Además, aseguró que aseguró que el amor no es un “estado anímico”, sino una “decisión” personal.

“En mi caso, mi esposo la tiene súper clara, sabe que el día que me falle el matrimonio se acaba. No lo perdonaría, si hay otra persona que me lo diga por el bien de nuestros hijos”, manifestó a exparticipante de “Bienvenida la tarde”.

GÉNESIS TAPIA ACONSEJA A LA EXPAREJA DE JOSIMAR

Génesis Tapia reapareció para opinar sobre el salsero Josimar quien se encuentra en Estados Unidos rehaciendo su vida con la cubana Yanira Cárdenas, pese a que su ex pareja María Fe Saldaña se encuentra embarazada.

La ex chica reallity lamentó la situación de la joven madre por el presunto abandono del cantante y calificó la actitud del interprete de “El Aventurero” como deplorable. “Es totalmente deplorable su actitud, todas las personas son libres de rehacer su vida, pero sin afectar a las demás personas”, declaró para el diario Trome.

Asimismo, la ex integrante de “Alma Bella” aconsejó a María Fe que demande a Josimar para que cumpla su responsabilidad como padre y así nunca le falte nada a su hija.

“Si María Fe no consigue compromiso de él debería demandarlo, se le ve que lanza canción nueva, que se compromete nuevamente, todo menos priorizar que viene un bebé en camino y que la madre necesita tranquilidad”, manifestó en referido medio.

Por último, se le consultó a Génesis si pensaba que Josimar tenía algún problema psicológico a lo que ella respondió muy decidida. “Es evidente. Su falta de compromiso solo se le podemos atribuir a una fuerte inestabilidad emocional. El hombre no tiene capacidad de comprometerse, para él los compromisos no existen, no tiene decisiones sólidas”.

SEGUIR LEYENDO