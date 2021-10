¿Melissa Paredes cometió adulterio?: Esto dice el Código Civil peruano

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en paz por su hija. (Foto: Instagram)

Estos últimos días Melissa Paredes ha estado envuelta en un escándalo tras revelarse algunas imágenes en donde se encuentra dentro de su auto besándose con su bailarín Anthony Arana. Horas después de hacerse público este contenido la conductora de América Hoy, envió un comunicado asegurando que su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba había terminado hace varias semanas atrás.

Sin embargo, tras sus contracciones y no teniendo en claro las fechas exactas de cuándo habría terminado su relación con el padre de su hija, muchos no han dudado de tildarla de adultera, pero ¿realmente es así? ¿Qué dice nuestro código civil sobre el adulterio en Perú? , ¿Melissa Paredes cometió o no adulterio?

A continuación detallaremos qué es lo que afirma el código civil y todo lo relacionado con este actuar si es o no causante de divorcio.

¿QUÉ ES EL ADULTERIO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL?

El adulterio se constituye cuando se falta a una obligación fundamental del matrimonio, la fidelidad.

Para que se configure el adulterio uno de los cónyuges debe haber tenido acceso carnal, es decir, relaciones sexuales con un tercero.

DIVORCIO POR CAUSAL DE ADULTERIO

En este caso se deben usar los medios probatorios permitidos por la ley. De igual modo, también se admiten los medios probatorios auxiliares como son los indicios (arts. 275, 276 del Código Procesal Civil del Perú).

La ley impide al cónyuge que fue adultero o infiel, que perdonó o consintió la infidelidad, que haya cohabitado con el cónyuge culpable luego del acto infiel, e incluso luego de iniciado el proceso, que pueda interponer una demanda de divorcio por adulterio. Por otro lado, tampoco hay adulterio si uno de los cónyuges que quiere divorciarse a toda costa contrata a alguien para que seduzca a su cónyuge.

Ejemplo: Si los cónyuges tienen un hijo después de que la esposa ha cometido una infidelidad. El esposo no puede demandar el divorcio por adulterio, ya que en este caso ha perdonado la infidelidad. Por lo tanto, la reconciliación borra toda falta hecha.

¿CUÁNDO VENCE EL PLAZO PARA INTERPONER DEMANDA DE DOVIRCIO POR ADULTERIO?

El plazo vence a los seis meses de conocida la causa por el cónyuge ofendido y en todo caso cinco años de conocida ésta, art. 339 del Código Civil Peruano.

En este caso el cónyuge ofendido tiene sólo seis meses para interponer la demanda de divorcio por adulterio o infidelidad. Después de este plazo prescribe la acción.

Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, si se trata de un adulterio continuado, por ejemplo, si la cónyuge culpable comete infidelidad en distintos períodos y con diferentes hombres. En este caso la acción caduca cuando se termina la última relación – Ejecutoria Suprema del 7 de mayo de 1993.

¿EN DIVORCIO POR ADULTERIO SE PUEDE INDEMNIZAR A LA VÍCTIMA?

Sí, en este caso se trata de un daño moral causado al cónyuge inocente.

Por ejemplo: se está casado hace 15 años, el padre o la madre se ha quedado al cuidado de los hijos, ha tenido que postergar su vida profesional por el cuidado de la familia, y ahora el esposo o la esposa lo deja por estar con otra persona.

Hasta el momento Rodrigo Cuba no se ha pronunciado más sobre este tema y si en caso presentará una demanda de divorcio. A través de un comunicado, señaló que él se enteró que Melissa Paredes rompió su relación cuando emitió su mensaje y que los detalles solo los conoce ella.

(Con información del portal Resultado Legal).

