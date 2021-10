Mayores de 65 años ya pueden ir a cualquier vacunatorio por su tercera dosis contra el COVID-19

A inicios de octubre, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, explicó que la tercera dosis de refuerzo será con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. | Foto: Agencia Andina

¡Atención! Los mayores de 65 años y que ya pasaron seis meses desde tu segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 ya pueden acudir nuevamente a cualquier vacunatorio para recibir la dosis de refuerzo, previa verificación del nombre del vacunado en la plataforma Pongo el hombro, así lo confirmó la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez.

“Toda la población de este grupo etario ya está programada en la plataforma Pongo el hombro . Pueden verificar que ya están aptos y pueden acudir a cualquier centro de vacunación cercano a su domicilio”, precisó Gabriela Jiménez a la Agencia Andina.

EN CUALQUIER VACUNATORIO

Añadió que, por tratarse de personas vulnerables, habrá flexibilidad sobre el lugar donde le corresponda inmunizarse. Esto quiere decir que en la web Pongo el Hombro solo aparece el nombre del adulto mayor y su DNI, no el lugar de vacunación. Por eso, podrán acudir a cualquier vacunatorio para inmunizarse .

Jimenez señaló que la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo ya se ejecuta a nivel nacional y recordó que comenzó con el personal de salud que labora en primera línea. En el caso de estos últimos, ya se inmunizó a más de 150 mil con la tercera dosis.

Ahora le toca a los mayores de 65 años, quienes deberán acudir con su DNI, y después se hará lo propio con las personas viviendo con comorbilidades (más de dos enfermedades a la vez), agregó la representante del Minsa.

TERCERA DOSIS CON PFIZER Y ASTRAZENECA

A inicios de octubre, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, explicó que la tercera dosis de refuerzo será con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, porque existe evidencia internacional de su eficiencia en esta aplicación.

Precisó que, a pesar de que Sinopharm ha dado excelentes resultados en el Perú y los índices de mortalidad del personal de salud y la población que recibió esta vacuna han disminuido notablemente, todavía no existe evidencia sobre su eficiencia en la aplicación de una tercera dosis.

“Por lo tanto, creemos que es conveniente pensar en una tercera dosis de refuerzo con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, que pueden aplicarse en el Perú a los profesionales de la primera línea de batalla más expuestos a carga viral, personas adultas mayores de 65 años o con comorbilidades”, señaló entonces.

PARA FUERZAS ARMADAS Y BOMBEROS

Por otro lado, la mañana de este miércoles el titular del sector adelantó que se está evaluando la fecha para el inicio de la vacunación con la tercera dosis al personal de las Fuerzas Armadas y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Aclaró que, por ahora, la prioridad es inocular con la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 al personal de salud, por estar mucho más expuesto al virus, así como a los mayores de 65 años y a las personas con comorbilidad.

“Además de ello, debemos ir bajando la brecha que tenemos porque todavía hay personas mayores de 50 años que no se han vacunado. Y sabemos que estos son los más vulnerables, no queremos una tercera ola que afecte, sobre todo, a los no vacunados y a los que tienen una comorbilidad”, enfatizó.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO