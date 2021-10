WhatsApp: celulares Samsung que dejarán de funcionar desde el 1 de noviembre

Las últimas noticias de WhatsApp. Antes de que culmine el mes de setiembre se dio a conocer la nueva actualización que tendrá la red social de mensajería más usada por la comunidad de Internet. Estos cambios afectarán a algunos dispositivos móviles, por lo que esta app dejará de funcionar cuando se terminen de realizar los cambios programados para el 1 de noviembre del 2021.

Pero, ¿por qué dejará de funcionar el app en mi celular? La explicación sencilla para los usuarios es que esta actualización de WhatsApp necesita unos requisitos del sistema interno de cada dispositivo, por lo que no todos lo poseen y su experiencia puede tener dificultades, además de fallas constantes o no acceder a las nuevas herramientas que van a implementar.

IMPORTANTE: la aplicación dejará de ser compatible con los teléfonos que posean un sistema operativo Android 4.0.4 y/o versiones anteriores.

WHATSAPP NO FUNCIONARÁ EN ESTOS CELULARES SAMSUNG

Conoce los modelos de celulares Samsung y sus sistemas que no serán compatibles con WhatsApp desde noviembre del 2021.

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Hay otras marcas que también se verán afectadas, como dispositivos de Huawei, ZTE, LG, Lenovo A820, UMi X2, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Faea F1, THL W8, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight y Caterpillar Cat B15.

¿CÓMO ACTUALIZAR WHATSAPP?

Puedes actualizar el app desde la tienda de aplicaciones de tu celular. Ten en cuenta que si recibes un mensaje que indica “no es compatible con tu versión de WhatsApp”, debes actualizarlo. Se recomienda tener instalada la versión más reciente disponible que contienen funciones nuevas y mejoras generales.

¿POR QUÉ NO PUEDO VER EL NÚMERO DE NOTIFICACIONES QUE TENGO EN WHATSAPP?

El número de mensajes junto al ícono de WhatsApp se llama globo de notificación. Es una función proporcionada por el fabricante de tu celular. Algunos launchers como Nova o Notifyer proveen la función de mostrar globos en aplicaciones.

Si no lo puedes ver, tal vez tengas que borrar el acceso directo y arrastrarlo nuevamente desde tu carpeta de aplicaciones. Para hacerlo, mantén presionado el acceso directo y arrástralo al ícono de la papelera (suele estar en la parte superior de la pantalla).

¿CÓMO ESCUCHAR UN MENSAJE DE VOZ ANTES DE MANDARLO?

Abre un chat individual o grupal. Mantén presionado el ícono del micrófono y luego desliza el dedo hacia arriba para grabar en modo manos libres. Comienza a grabar. Cuando termines, toca el ícono de detener. Toca el ícono de reproducir para escuchar tu grabación.

CAMBIA EL ESTILO DE TUS MENSAJES EN WHATSAPP

Ya sea que tengas Android o iPhone, puedes usar estos atajos para cambiar el estilo de las palabras que usas en tus mensajes. Solo debes agregar estos símbolos al inicio y al final.

Cursiva: _texto_

Negrita: *texto*

Tachado: ~texto~

Monoespaciado: ```texto```

¿POR QUÉ BLOQUEARON MI CUENTA DE WHATSAPP?

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada, como WhatsApp Plus. Tu cuenta podría ser suspendida permanentemente si no te cambias a la versión oficial.

Tienes que tomar en cuenta que la App no avala el uso de aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

