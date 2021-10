Selección peruana: los árbitros para los partidos ante Bolivia y Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022

Se oficializaron los árbitros para el Perú vs Bolivia y Perú vs Venezuela.

A falta de poco más de dos semanas para la fecha doble de noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, la FIFA confirmó este martes 26 de octubre a los árbitros en todos los encuentros que se jugarán el 11 y 15 del próximo mes. La Selección Peruana se medirá ante Bolivia y Venezuela en dos duelos vitales para sus aspiraciones en una clasificación al mundial.

El encargado de impartir justicia en el duelo ante ‘La Verde’, donde seremos locales, será el paraguayo Éber Aquino, quien ya estuvo presente en un duelo de la ‘bicolor’ en la Copa América 2021. Él estará acompañado de sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar (asistentes), mientras que Carlos Paul Benítez será el cuarto árbitro.

Por otro lado, en el duelo ante Venezuela, donde jugaremos de visita, tendremos como árbitro principal a Bruno Arleu de Brasil. Sus acompañantes como asistentes serán Marcelo Van Gasse y Bruno Boschilia, además de Wagner Nascimiento Magalhaes como cuatro árbitro, todos del mismo país. Será la primera vez del primer árbitro dirigiendo a Perú.

Los dirigidos por Ricardo Gareca llegan a este cotejo luego de dos derrotas consecutivas ante Bolivia y Argentina por el mismo resultado, ambos partidos de visita. Recordemos que la blanquirroja ocupa el noveno lugar con 11 puntos y con una diferencia de gol de - 9, pero a cinco puestos del quinto lugar (repechaje) y a seis del tercero.

PARTIDOS EN NOVIEMBRE DE LA SELECCIÓN PERUANA

Eliminatorias Sudamericanas - fecha 13

Perú vs Bolivia

11 de noviembre / 09:00 PM

Estadio Nacional

ÁRBITROS:

Principal: Bruno Arleu (PAR)

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar (PAR)

Cuarto árbitro: Carlos Paul Benítez (PAR)

VAR: Leodán Gonzáles (URU)

Eliminatorias Sudamericanas - fecha 14

Venezuela vs Perú

16 de noviembre / 06:00 PM

Estadio Olímpico de la UCV

ÁRBITROS:

Principal: Éber Aquino (BRA)

Asistentes: Marcelo Van Gasse y Bruno Boschilia (BRA)

Cuarto árbitro: Wagner Nascimiento Magalhaes (BRA)

VAR: Rafael Traci (BRA)

FIFA designó árbitros.

LA CRÍTICA DEL CHILENO CLAUDIO BRAVO A ÉBER AQUINO

“Desde mi punto de vista, no me parece penal, creo que el remate va hacia afuera, pero más extraño me parece que nos vuelva a tocar el mismo arbitraje, tuvimos una situación con ellos en Uruguay, fue castigado y nos volvió a arbitrar a nosotros, me parece bastante extraño”, dijo Claudio Bravo luego del encuentro ante la Selección Boliviana el pasado 9 de junio.

EDUARDO COUDET CONFIRMA QUE RENATO TAPIA YA ESTÁ APTO

La reaparición en los terrenos de juego de Renato Tapia está más cerca de lo que parece. Así lo dio a conocer Eduardo Coudet, su entrenador en el Celta de Vigo, en una reciente conferencia de prensa. El volante peruano podría volver a tener minutos la próxima jornada de LaLiga Santander y de esa forma llegaría con ritmo a la próxima jornada doble de las Eliminatorias.

“Después de este juego (frente al Getafe) va a estar a disposición. Está bien, pero llegamos con los días justos, por lo que hemos decidido no tomar riesgos”, declaró el argentino al inicio de conferencia.

(Foto: Getty Images / El Mundo)

PAOLO GUERRERO CULMINÓ CONTRATO CON EL INTERNACIONAL

Este martes, Paolo Guerrero e Internacional de Porto Alegre llegaron a un acuerdo para la finalización de su contrato, que culminaba a fin de año. El delantero de la selección peruana deja el club luego de 3 temporadas. Lesiones y poca participación en el equipo lo llevaron a tomar esta difícil decisión.

Paolo Guerrero llegó a Internacional en un tormentoso momento. Ocurrió en el 2018, cuando el goleador se encontraba suspendido por caso de doping con la ‘bicolor’. El ‘Depredador’ llegó a jugar el Mundial de Rusia, pero luego tuvo que cumplir varios meses de sanción. En medio de todo, el ‘colorado’ lo contrató y apoyó para su regreso a los campos de juego.

