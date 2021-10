Paolo Guerrero: de valer 8 millones de euros a costar solo 750 mil euros en el mercado de fichajes

El 'Depredador' tendrá que ponerse bien físicamente antes de buscar un equipo. (Foto: Agencias)

El delantero peruano Paolo Guerrero no vive el mejor momento de su carrera profesional. Prueba de ello es que acaba de dejar el Inter de Porto Alegre de Brasil de mutuo acuerdo por sus temas físicos, motivo por el cual su valor en el mercado se ha visto afectado considerablemente en el último año.

El portal web Transfermarkt reveló la increíble caída de su valor en el mercado que llegó a alcanzar los 8 millones de euros cuando estaba en la cúspide de su carrera en el Hamburgo de Alemania, hasta los 750 mil euros que tiene en la actualidad.

Repasemos con más detalles cómo ha ido transformándose estas cifras a lo largo de los años.

El ‘Depredador’ llegó a Alemania para fichar por el Bayern Múnich con apenas 18 años procedente de Alianza Lima el 2002. En un inicio no fue al equipo principal, sino al segundo elenco que disputaba la Regionalliga Sur, equivalente a la cuarta división del fútbol teutón. En este momento su valor de mercado llegó a los 500 mil euros. Sus buenas actuaciones hicieron que llegara a debutar con el cuadro principal de Bayern y, por ende, su valor aumentó a los 2,25 millones. Tras cuatro años en el elenco ‘bávaro’, llegó al Hamburgo en el 2006, donde llegó a disputar 251 partidos, en los que anotó 53 goles. Esto causó que su valor aumentara hasta los 8 millones de euros, que duró desde el 2009 al 2010.

Aquí fue donde empezó el descenso. En el cuadro de los ‘dinosaurios’ empezó a tener algunos problemas extra futbolísticos con los hinchas, por lo que su valor bajó a los 6 millones. Además, la terrible lesión que sufrió en la rodilla izquierda en el duelo ante Venezuela por Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 lo mermó físicamente.

Sin embargo, una vez superado el problema físico, en el 2012 fichó por el Corinthians de Brasil, donde fue el club donde mayor reconocimiento tuvo y subió su nivel. Con el cuadro de Sao Paulo se alzó con el Mundial de Clubes. En este torneo, Guerrero convirtió el tanto de la victoria en la final ante el Chelsea. Su valor aquí llegó aumentó y alcanzó los 6.50 millones.

El 2015 fue contratado por el Flamengo, otro grande de Brasil, donde jugó 111 encuentros y convirtió en 43 ocasiones. Su nivel ya no era el de antes y su valor decreció a los 5 millones.

Finalmente, para el 2019, pasó al Inter de Porto Alegre, donde no ha podido reeditar las grandes actuaciones que tuvo en el Corinthians. De hecho, disputó 56 partidos, en los que ha podido anotar 30 goles. En el cuadro ‘colorado’ alcanzó el valor de 3 millones de euros, aunque poco a poco, con el correr de los años, su performance y la trascendencia no era la de antes. Además, la grave lesión en la rodilla derecha que sufrió en junio del año pasado, complicó las cosas y su regreso a los campos no se dio de la mejor forma, pues seguía con molestias y se perdió bastantes partidos, incluso con la Selección Peruana. Todo esto provocó que su valor decreciera aún más hasta los 750 mil euros que tiene en la actualidad.

Gráfica de Transfermarkt que muestra el valor de mercado de Guerrero.

¿DESCARTADO ANTE BOLIVIA Y VENEZUELA?

Cabe resaltar, que la presencia de Paolo Guerrero para los partidos con Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas aún está en duda. Si bien llegó a jugar el ‘Clásico del Pacífico’ ante Chile, se le vio en baja condición física y aún con molestias en la rodilla. Esto, sumado a la recisión de contrato con el Inter, ha provocado que haga su recuperación por su propia cuenta, aún sin conocer el estado del atacante.

