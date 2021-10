Melissa Paredes: Milena Zárate cree que bailarín planeó todo para ser ampayado con la conductora

La cantante dejó entre ver que el culpable del ampay sería el bailarín (Foto: Instagram)

Sin duda, el escándalo que envuelve a Melissa Paredes al ser ampayada en su auto besando a su bailarín, Anthony Aranda sigue dando de qué hablar puesto que en la última edición del programa Mujeres Al Mando se habló sobre la reciente celebración de cumpleaños de la hija de la modelo y el futbolista y sobre temas de infidelidad.

Este 26 de octubre, en el programa matutino estuvo como invitada Milena Zárate, quien en su momento estuvo participando en el reality de baile, Reinas del Show, compartiendo momentos con la exreina de belleza y el coreógrafo.

La cantante fue consultada por las conductoras del magazine sobre la actual situación de la modelo, quienes hablaban sobre la posibilidad de que Anthony Aranda haya sido el culpable de que fueran captados por las cámaras de Magaly Medina.

“Si tú haces un seguimiento, periodísticamente hablando, si ellos mantenían una rutina, era muy fácil saber que al día siguiente iban a estar ahí (en el estacionamiento)”, expresó Thaís Casalino insinuando que no fue sorpresa que fueran captados juntos.

En el set de Latina, empezaron a especular sobre un posible “soplo” por parte Aranda para que fueran grabados. La cantante no dudo en dar su opinión y afirmar que para ella fue todo “sembrado”.

“Yo solamente creo que lo que se ve no se pregunta, así de fácil. La verdad, por las cosas que se han visto (...) A mí me da mucha pena decirlo, pero yo sí creo que ahí pasó algo (alguien los delató)”, respondió Zarate dejando en claro también que el caso de Paula Manzanal es diferente al de Melissa.

“Paula no tiene nada que perder, ella es una chica soltera y ella desde que lo vio, le echó el ojo. Ella siempre estaba preguntando por él e hizo lo posible por bailar con él y si pasó algo entre ellos -lo que no me consta- fue porque ella lo decidió”, agregó a su comentario.

Por otro lado, la terapeuta Alessandra Baressi, quien se encontraba dentro de los invitados al programa, señaló que hay mucho que pensar sobre las recientes relaciones del bailarín con las figuras del espectáculo.

“A veces dicen que uno piensa mal y acertará. Pasó con Paula Manzanal, persona pública. Ha pasado con Melissa Paredes, persona pública y ahora Daniela Darcourt, porque sabemos que Anthony está en tu staff de bailarines, cuidado”, expresó la especialista.

MILENA ZÁRATE PIDE SACAR A VANIA BLUDAU DE REINAS DEL SHOW

Milena Zárate se refirió a Vania Bludau, quien fue captada en una discoteca junto a su pareja Mario Irivarren hace un par de semanas atrás. Esto luego que la modelo señalara en Reinas del Show que siempre cumple los protocolos de bioseguridad.

Vania Bludau señaló que sale solo con su familia y con su novio, además que nunca sale si su mascarilla, su facial y su alcohol. En el video que difundió Amor y Fuego se ve a la joven sin mascarilla, cero distanciamiento social y muchas personas a su al rededor.

Esto no pasó desapercibo por Milena, quien de inmediato pidió que retiren a Vania de Reinas del Show. Asimismo, señaló que ella no tendría problemas en regresar a la competencia.

“No me pareció justo, creo que yo debí tener una oportunidad. A ella le llega literalmente lo que pase en el programa, creo que lo está haciendo por cumplir”, indicó Milena sobre Vania Bludau.

SEGUIR LEYENDO