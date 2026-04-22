Perú

“Me quiere matar”: mujer que sobrevivió a sicario en Jesús María rompe su silencio y revela quién estaría detrás

Jasith Sangama, víctima del intento de asesinato, asegura que vive escondida y teme por la seguridad de sus menores hijos. El presunto atacante ya fue capturado y confesó su participación en el crimen

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Con la voz entrecortada, Jasith Sangama relató cómo cambió su vida tras convertirse en víctima de un caso de sicariato en Jesús María. // Video: Panamericana TV

La escena quedó registrada en video y generó conmoción: una mujer corriendo desesperadamente para salvar su vida mientras un sicario la perseguía a balazos en la puerta de su condominio en Jesús María. A un mes del ataque, la víctima decidió hablar públicamente y exponer el miedo constante en el que vive desde entonces, así como las sospechas sobre quién estaría detrás del intento de homicidio.

Se trata de Jasith Sangama, madre de dos menores, quien logró sobrevivir a dos atentados en menos de dos semanas. Desde entonces, asegura que no tiene una vida estable, cambia constantemente de ubicación y teme que pueda ocurrir un tercer ataque. Su testimonio se conoce en medio de las investigaciones policiales que ya lograron la captura del presunto sicario involucrado en el caso.

“Vivo asustada”: el testimonio de la sobreviviente del ataque de sicario en Lima

Jesús María - Sicarios - Perú - 22 abril
Composición: Infobae Perú

Con la voz entrecortada, Jasith Sangama relató cómo cambió su vida tras convertirse en víctima de un caso de sicariato en Lima. La mujer aseguró que vive en alerta permanente y que ha tenido que alejarse de su entorno habitual para protegerse.

Terrible, horrible. Todo esto ha cambiado mi vida. Vivo asustada. Estoy en diferentes lugares porque temo, temo por mi vida, por lo mis, por mis hijos también”, expresó al recordar los momentos de terror que vivió durante el ataque.

Según detalló, ha sobrevivido a dos atentados. El primero ocurrió en la avenida Cuba, en Santa Beatriz, donde un sujeto le disparó en reiteradas ocasiones. Días después, el segundo ataque se produjo en la entrada del condominio donde vivía, en Jesús María, cuando un sicario la interceptó y le disparó al menos cinco veces mientras intentaba refugiarse.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la víctima corre hacia el interior del edificio, intenta esconderse detrás de la caseta de vigilancia, pero es alcanzada por el atacante, quien abre fuego sin detenerse. Pese a la gravedad del hecho, logró sobrevivir y fue trasladada a un centro de salud.

En su declaración, también responsabilizó directamente a su expareja como el presunto autor intelectual del crimen. “Cien por ciento segura que es él. Lo dijo el sicario también, que fue enviado, que fue enviado por mi esposo, mi aún esposo”, afirmó.

Inicialmente, pensó que el motivo estaba relacionado con la demanda de pensión de alimentos para sus hijos, pero luego sostuvo que el trasfondo sería una disputa por bienes económicos. “A un principio pensé que era por la denuncia de la pensión de alimentos… pero me llego a enterar por medio del sicario que son por los bienes que me está... que me quiere matar”, señaló.

Además, alertó sobre el impacto emocional en sus hijos. “Ellos están viviendo un trauma psicológico horrible que jamás olvidarán y justamente porque viene de parte de su padre”, indicó, al tiempo que pidió protección y justicia para su familia.

Captura del sicario y claves del caso que investiga la Policía

En paralelo al testimonio de la víctima, la Policía Nacional del Perú logró capturar a Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera, quien confesó ser el autor material del ataque armado ocurrido el pasado 24 de marzo en Jesús María. Su identificación fue posible gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observa parte de su rostro mientras huía en una bicicleta tras disparar contra la mujer.

De acuerdo con las investigaciones del Depincri Jesús María, ya existían indicios que vinculaban a Pizarro Cabrera con la tentativa de homicidio, lo que permitió su intervención. Además, se conoció que el detenido contaba con antecedentes y una requisitoria vigente por el delito de pornografía infantil.

El caso también involucra a la expareja de la víctima, José Luis Amasifuen Samasi, quien fue detenido como presunto autor intelectual del crimen. Sin embargo, fue liberado pese a existir un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, lo que ha generado preocupación en el entorno de la agraviada.

Durante las diligencias, el sicario habría revelado detalles sobre cómo se negoció el ataque, lo que podría ser clave para determinar las responsabilidades detrás del crimen por encargo. Mientras tanto, la investigación busca establecer si hubo más personas involucradas en la planificación y ejecución del atentado.

Familiares de Jasith Sangama exigieron que se aplique la máxima sanción contra el sicario confeso y que se profundicen las indagaciones para identificar a todos los responsables. Asimismo, solicitaron que se agilice la intervención quirúrgica que aún necesita la víctima como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

El caso continúa en desarrollo, mientras la mujer permanece en resguardo y evita cualquier rutina que pueda exponer su ubicación.

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