Thaís Casalino cuadra a Nilver Huarac por hablar de Pamela Franco: “es una mujer, no un producto”

En la última emisión del programa Mujeres Al Mando, se presentó Nílver Huárac, quien últimamente ha estado en el ojo de la polémica por las declaraciones y enfrentamientos con Christian Domínguez y Pamela Franco.

El productor musical estuvo en el programa de Latina para responder diversas preguntas en una secuencia conducida por Thaís Casalino y Rafael Cardozo. La primera interrogante fue directamente sobre las cirugías que según el productor le habría pagado a Pamela cuando era integrante de Alma Bella.

“¿Te arrepientes de haber dicho que pagaste las cirugías de Pamela Franco?”, se leyó en la pantalla “Nosotros los empresarios le damos la oportunidad de trabajo a los valores nacionales. En este caso, a gente como Pamela , Micheille Soifer, Vania Bludau, Génesis Tapia, etc, etc. Pero el tema de Pamela Franco , puntualmente ya ni me acuerdo qué se hizo”, respondió Nilver,

Rápidamente fue cuestionado por la conductora. “Pero Nílver, es importante que te acuerdes, porque estas declaraciones como tal, fueron muy dolorosas, por eso te preguntamos, ¿te arrepientes de haber dicho que pagaste las cirugías de Pamela Franco?”.

“Uno no puede arrepentirse de lo que dice, las verdades, verdades son, aunque duelan y así es”, respondió con sinceridad Nilver Huarac, quien se mostraba seguro de lo que respondía.

Al escuchar las respuestas del manager de Alma Bella, Thaís siguió cuestionando su comportamiento y no puedo evitar explicarle por qué sus palabras no fueron las adecuadas.

“Entonces, ¿no te parece que esas declaraciones fueron desatinadas? Sobre todo, y te lo repito, ella es una mujer y no un producto (...) el tratar a la mujer como una cosa, el decir que eres dueño de ella porque le hiciste la cirugía o que ella te debe algo porque le hiciste unas cirugías, nos hace daño a todas las mujeres”, sentenció la periodista.

Ante las palabras de Casalino, el productor no tuvo otra opción que disculparse en público y aclarar que nunca ha tenido problemas con otras integrantes que hayan trabajado con él.

“Tengo que ser muy caballero. A veces uno comete algunos ‘improntus’. Si situaciones como estas le afecta a ella y a todas las mujeres, pido las disculpas del caso (...) Si tengo que pedirle disculpas a Pamela, me tendré que disculpar con todas las mujeres que me tocó trabajar. Jamás de los jamaces tuve ningún problema con ninguna de las exintengrantes de la empresa de Nílver Huárac (...) Las disculpas del caso. Ya no pregunten más por eso, asunto zanjado”, finalizó Huarac.

Thaís Casalino no dudo en recordarle que él no es dueño de las mujeres solo por pagarle las cirugía. “Y la mujer no es un producto, no es una cosa, para decir que uno es dueño por eso”.

Para continuar con la secuencia, Rafael Cardozo preguntó al productor si le había dolido escuchar que Pamela se encuentra decepcionada de él. “Las cosas claras, que Pamela esté decepcionada es una pena, ceo que a nadie le gusta que le digan sus verdades (...) a mi me da mucha pena que estén ocurriendo estos temas porque el tema no fue con Pamela sino con Christian Domínguez”, dijo contundentemente Nilver.

