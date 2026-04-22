Peruana desaparecida en España: Tras 16 días sin rastro, la familia exige acción diplomática

La desaparición de Elba Rocío Cruz Lamadrid, una peruana de 33 años que residía en España, mantiene en vilo a su familia y a la comunidad peruana en el extranjero.

La familia de Elba Rocío Cruz Lamadrid, una madre peruana de 33 años que vivía en Vinaròs, España, desconoce su paradero desde hace más de dos semanas.

Elba lleva 16 días desaparecida y su entorno reclama ayuda urgente a las embajadas de ambos países para intensificar la búsqueda y esclarecer el caso. La angustia de sus seres queridos crece cada día, mientras piden colaboración internacional y el respaldo de organismos oficiales.

Las primeras pistas

Las cámaras de seguridad captaron a Elba saliendo de su domicilio en Vinaròs el domingo 5 de abril. Iba acompañada únicamente de una maleta, cartera y una casaca, tras una discusión con su pareja, Álex Ferrer, con quien convivía desde hacía casi un año.

Al día siguiente, a la 1:37 p. m., envió su último mensaje de WhatsApp. Desde entonces, su teléfono permanece inactivo y ningún familiar ha vuelto a tener noticias.

“Mi hermana se encuentra desaparecida desde el día seis de abril. El último mensaje lo manda la una treinta y siete. Ella se va de la casa por una discusión”, relató Victoria Cruz, hermana de la desaparecida, en declaraciones recogidas por la prensa.

La familia pudo rastrear la ubicación de Elba a través de su cuenta de correo electrónico y detectó que se alojó en un hotel en Barcelona, ciudad situada a más de 250 kilómetros de Vinaròs. El registro hotelero confirmó que permaneció en el lugar dos noches, pero la comunicación se cortó tras esa estadía.

La situación se vuelve más compleja por la falta de información proporcionada por las autoridades. “Toda la información que ellos tienen es porque yo se las he entregado”, denunció Victoria Cruz.

La Guardia Civil no ha entregado detalles sobre la revisión de cámaras del hotel, ya que, según explicaron, el procedimiento depende de una orden judicial. “Me dijeron que el lunes recién iban a pedir permiso para ver las cámaras”, comentó la hermana.

La desaparición de Elba Rocío Cruz Lamadrid, una peruana de 33 años que residía en España, mantiene en vilo a su familia y a la comunidad peruana en el extranjero.

Sospechas

El círculo cercano de Elba nunca conoció personalmente a Álex Ferrer y solo mantuvo contacto telefónico. La familia supo por terceros que la relación presentaba antecedentes de conflictos.

“Ella no nos contó nada. Yo todas estas cosas que yo me voy enterando es a través de terceras personas”, afirmó Victoria Cruz. Una amiga cercana confirmó la existencia de peleas previas, lo que ha incrementado las sospechas en torno al caso.

La pareja de la desaparecida comunicó a la familia que desconoce el paradero de Elba y aseguró estar “desesperado”, según relató la hermana. “Lo que él me comenta era la tercera pelea que ellos tenían”, añadió Victoria.

Hasta el momento, la investigación no ha arrojado resultados y la familia considera insuficiente la respuesta oficial de la Guardia Civil.

La preocupación aumenta porque Elba es madre de tres niños que actualmente residen en Chile junto a otros familiares. “Los niños quedaron a la deriva, están muy afectados mis padres”, lamentó Victoria Cruz en su pedido público.

Su familia solicita la intervención directa del Ministerio de la Mujer, las embajadas de Perú y España, así como de organizaciones humanitarias, para facilitar el viaje de algún familiar y avanzar en las gestiones de búsqueda. Además, mantienen habilitada la línea 948 703 692 para recibir cualquier información que ayude a encontrar a la joven.