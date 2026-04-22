Paco Bazán quiere que Susana Alvarado sea la madre de sus hijos: “Sería hermoso”

Paco Bazán anhela tener estabilidad familiar con Susana Alvarado.

En una reciente entrevista, el exfutbolista y conductor de televisión Paco Bazán no solo confirmó el buen momento que atraviesa su relación con la cantante Susana Alvarado, sino que dejó abierta la puerta a un futuro familiar junto a ella, despertando una ola de reacciones entre sus seguidores y el público en general.

La conversación, que inicialmente giraba en torno a sus proyectos personales y profesionales, tomó otro ritmo cuando fue consultado directamente por sus planes a futuro con la integrante de Corazón Serrano. Lejos de evadir el tema, el también conductor de El Deportivo respondió con honestidad y serenidad, evidenciando una etapa distinta en su vida.

“Y si eso abarca el matrimonio y obviamente constituir una familia juntos, sería hermoso, ¿no? Si eso es lo que Dios quiere, sería lindísimo”, expresó, dejando entrever que su relación con Alvarado va más allá de un romance pasajero.

Las palabras del conductor no tardaron en viralizarse. En redes sociales, muchos usuarios destacaron el tono reflexivo de sus declaraciones. Para muchos, se trata de una versión más madura de Bazán, su discurso apunta hacia la estabilidad emocional y la construcción de un proyecto de vida compartido.

Su complicidad con Susana Alvarado

Por su parte, Susana Alvarado también ha dado señales públicas de la solidez de la relación. Recientemente, la artista compartió en sus redes sociales detalles de una sorpresa que recibió por su cumpleaños, organizada por Bazán. “¡Como tiene que ser!”, escribió la cantante, acompañando su mensaje con imágenes que evidenciaban complicidad y cercanía. Este tipo de gestos ha reforzado la percepción de que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos.

Los medios de espectáculos han seguido de cerca cada aparición pública de ambos. Desde que inició su romance, fueron captados disfrutando de viajes juntos, aprovechando los días de descanso del conductor. Estas escapadas no solo han servido para consolidar su vínculo, sino también para mostrarse ante el público como una pareja estable, alejada de los escándalos que suelen rodear a figuras del espectáculo.

Paco Bazán y Susana Alvarado se han convertido en una pareja estable. IG

Defiende a Susana Alvarado de usuaria

El conductor de televisión Paco Bazán tampoco ha dudado en defender a Susana Alvarado de forma pública, y mucho más su diferencia de edad. Hace unas semanas, un comentario que hacía referencia a la diferencia de edad entre ambos y sugería que la artista parecía su “nieta”, generó una reacción inmediata del exfutbolista, quien no dudó en defender su vínculo sentimental.

Desde Aruba, donde se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a su pareja, Bazán utilizó sus plataformas digitales para aclarar la situación y poner fin a las críticas. El conductor precisó que Alvarado tiene 28 años, mientras que él tiene 45, desmintiendo cualquier insinuación exagerada sobre la diferencia generacional. Sin embargo, más allá de la aclaración, lo que llamó la atención fue el tono de su respuesta, cargado de fastidio frente a este tipo de comentarios recurrentes.

El exarquero dejó en evidencia que no es la primera vez que recibe cuestionamientos por su relación, lo que habría incrementado su incomodidad. Incluso, marcó distancia con la usuaria que originó el comentario, dejando claro que no tiene interés en interactuar con personas que emitan ese tipo de opiniones en redes sociales.

Lejos de quedarse en la confrontación, Bazán también aprovechó el momento para mostrar parte de su estadía en el Caribe, en lo que muchos interpretaron como una forma de responder indirectamente a las críticas. A través de videos e imágenes, el conductor dejó ver el entorno paradisíaco en el que se encontraba, acompañado de Susana Alvarado.

Pese a las críticas, todo indica que Paco Bazán y Susana Alvarado atraviesan un momento sólido en su relación, aunque no están exentos del escrutinio público. Este episodio, sin embargo, deja en claro que el conductor no está dispuesto a tolerar comentarios que considere ofensivos hacia su vida personal y la de su pareja.

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’. IG