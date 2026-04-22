¿Por qué soñamos? Teorías y respuestas desde la psicología y la neurociencia al enigma de los sueños

Elemind personaliza patrones de sueño mediante IA y ondas sonoras, facilitando el descanso y reduciendo despertares nocturnos de forma natural - crédito Elemind

Cada noche, millones de personas entran en un territorio mental donde todo es posible. Volar, reencontrarse con seres queridos fallecidos o enfrentar miedos profundos son experiencias comunes en los sueños. Según la American Psychological Association (APA), los sueños constituyen una secuencia de imágenes, emociones y sensaciones que, aunque ocurren en la mente dormida, pueden llegar a sentirse tan reales como la propia vigilia.

Lo que sí sabemos es que el sueño, y con él los sueños, son vitales. Un adulto promedio dedica un tercio de su vida a dormir y, de ese tiempo, hasta seis años transcurren soñando. Pero, ¿qué ocurre realmente en el cerebro cuando soñamos? ¿Qué función tienen las historias que narra nuestra mente mientras dormimos?

Los buenos hábitos al dormir te ayudan a tener un sueño placentero. (Foto: IA Infobae).

El laboratorio de los sueños: qué ocurre en el cerebro

La mayor parte de los sueños tiene lugar durante la fase REM del sueño, siglas en inglés de “Rapid Eye Movement” (movimiento ocular rápido). Esta fase, descubierta en 1953 por los científicos Nathaniel Kleitman y Eugene Aserinsky en la Universidad de Chicago, revolucionó la comprensión del mundo onírico. Durante el sueño REM, el cerebro está casi tan activo como cuando estamos despiertos, pero los músculos permanecen en reposo, en una especie de parálisis temporal que impide que actuemos físicamente lo que soñamos.

William Dement, pionero de la medicina del sueño, demostró que si una persona es despertada durante la fase REM, es muy probable que relate un sueño intenso, visual y cargado de emociones. “El cerebro dormido está más despierto de lo que pensamos”, afirmó Dement, quien dedicó su vida a estudiar los patrones eléctricos del sueño.

Estudios de imagen cerebral más recientes, como los realizados por el neuropsicólogo Mark Solms, han identificado las áreas activas durante los sueños: el sistema límbico, responsable de las emociones, y regiones asociadas al procesamiento visual y la memoria. En cambio, los lóbulos frontales, encargados del razonamiento y el autocontrol, disminuyen su actividad. Por eso los sueños suelen desafiar la lógica y las normas del mundo real.

Un joven descansa profundamente en su cama mientras una burbuja de pensamiento revela su sueño de resbalar con una cáscara de banana y dejar caer su celular en un entorno urbano diurno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de soñar: ¿terapia nocturna o simple ruido cerebral?

Si bien la ciencia ha logrado mapear el territorio onírico, el sentido de los sueños sigue en debate. “Soñar es tan biológicamente necesario como dormir”, sostiene Matthew Walker, director del Laboratorio del Sueño y Neuroimagen de la Universidad de California, Berkeley.

Según Walker, el sueño REM es clave para la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. “Mientras soñamos, el cerebro reordena la experiencia del día, selecciona lo importante y ayuda a sanar heridas emocionales”, explica en su libro Why We Sleep.

Esta visión coincide con la de Rosalind Cartwright, psicóloga apodada “la reina de los sueños”, quien dedicó décadas a investigar cómo los sueños ayudan a superar pérdidas, traumas y depresiones. En un estudio publicado en Psychiatry Research, Cartwright halló que los pacientes deprimidos que soñaban con la fuente de su dolor mejoraban más rápido que aquellos cuyos sueños no abordaban el conflicto.

Una mujer intenta pensar lo que quiere soñas antes de dormir (Canva)

Otra línea de investigación, liderada por Robert Stickgold en la Facultad de Medicina de Harvard, apunta a que los sueños son parte del proceso de aprendizaje. En un experimento citado en Science, quienes soñaron con una tarea aprendida durante el día (por ejemplo, un laberinto virtual) mostraron mejoras significativas en su desempeño al día siguiente.

Pero no todos los expertos coinciden en que los sueños tengan un propósito tan definido. El psiquiatra J. Allan Hobson y el neurólogo Robert McCarley, ambos de Harvard, propusieron en 1977 la teoría de la “activación-síntesis”: durante el REM, el tronco encefálico envía señales eléctricas aleatorias a la corteza cerebral, que el cerebro interpreta construyendo relatos a partir de recuerdos y emociones. Según Hobson, los sueños serían en parte “ruido neurobiológico”, aunque pueden reflejar preocupaciones y deseos.

El sueño como simulador evolutivo

El neurocientífico finlandés Antti Revonsuo suma una hipótesis evolutiva: los sueños funcionan como un simulador de amenazas, permitiendo al cerebro ensayar respuestas a situaciones peligrosas. En su revisión publicada en Behavioral and Brain Sciences, Revonsuo sostiene que la mayoría de los sueños contienen elementos de supervivencia, desde persecuciones hasta caídas y enfrentamientos.

La psicóloga Deirdre Barrett, de Harvard, rescata el potencial creativo de los sueños. En su libro The Committee of Sleep, recopila historias de científicos y artistas que hallaron soluciones a problemas complejos mientras soñaban. “El sueño rompe las reglas de la lógica convencional y permite que emerjan ideas inesperadas”, afirma Barrett.

La ciencia explora el complejo mundo de los sueños, revelando sus funciones vitales para la memoria, la creatividad y el equilibrio emocional, aunque muchos misterios persisten. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordar o no recordar: el misterio de la memoria onírica

A pesar de soñar varias veces cada noche, la mayoría de las personas olvida el 95% de sus sueños al despertar, según estimaciones de Allan Hobson. El motivo radica en la escasa actividad de los lóbulos frontales durante el REM, lo que hace difícil transferir el contenido de los sueños a la memoria a largo plazo.

No obstante, hay quienes recuerdan sueños vívidos casi a diario. Investigadores como Perrine Ruby, del INSERM en Lyon, han comprobado que quienes experimentan más “micro-despertares” nocturnos recuerdan más sueños. El estrés, los trastornos del sueño y ciertos medicamentos también pueden aumentar la vividez y frecuencia de los sueños recordados.

El contenido de los sueños: ¿pueden interpretarse?

Desde Freud, la pregunta sobre el significado de los sueños ha sido central. Para el padre del psicoanálisis, los sueños eran la “vía regia al inconsciente” y reflejaban deseos reprimidos, a menudo de naturaleza sexual. Su colega Carl Jung, en cambio, veía los sueños como mensajes del inconsciente colectivo y la expresión de arquetipos universales.

Hoy, la psicología reconoce que los sueños reflejan, en parte, la vida emocional, las preocupaciones y los recuerdos recientes. El psicólogo Calvin S. Hall recopiló más de 50.000 relatos de sueños y concluyó que la ansiedad y las emociones negativas predominan en el contenido onírico. Hombres y mujeres sueñan distinto: los primeros reportan más escenas de acción y agresión, y las segundas, sueños más extensos y complejos.

Una mujer duerme plácidamente mientras su mente recrea un beso apasionado con su expareja, manifestando recuerdos y anhelos del pasado en un sueño vívido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sueños lúcidos y animales soñadores

El fenómeno de los sueños lúcidos —ser consciente de que se está soñando y, en algunos casos, controlar el desarrollo del sueño— ha sido estudiado por Stephen LaBerge, de la Universidad de Stanford. LaBerge desarrolló técnicas como el “reality check” para incrementar la frecuencia de sueños lúcidos, con aplicaciones terapéuticas y de autoconocimiento.

El sueño no es exclusivo del ser humano. Estudios del MIT, liderados por Matthew Wilson y Kenway Louie, han demostrado que ratas y otros mamíferos atraviesan fases REM y reproducen en sueños patrones neuronales de experiencias vividas, lo que sugiere que también sueñan.

Cambios a lo largo de la vida y factores individuales

Los patrones de sueño y de los sueños cambian con la edad y el género. En los recién nacidos, el 50% del sueño es REM; en adultos, desciende al 20-25%. Las personas mayores pierden sueño profundo y REM, y experimentan más despertares nocturnos. Las mujeres suelen tener más pesadillas y sueños emocionales; los hombres, más sueños activos o agresivos.

Una mujer con expresión de malestar yace despierta en la cama a las 3 de la mañana, luchando por conciliar el sueño en la oscuridad de su habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances tecnológicos y las sofisticadas técnicas de neuroimagen, el mundo de los sueños conserva buena parte de su misterio. “Los sueños son una ventana a los mecanismos más profundos de la mente humana, pero también un recordatorio de lo que aún nos queda por descubrir”, resume Matthew Walker.

Soñar, en definitiva, es una función cerebral vital para la memoria, la creatividad y el equilibrio emocional. Aunque la ciencia desvela cada vez más piezas del rompecabezas onírico, el sentido último de por qué soñamos sigue inspirando a psicólogos, neurólogos y soñadores de todo el mundo.