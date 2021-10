Voto de Confianza: Marchas se desenvuelven fuera del Congreso de la República

Protestas en el Centro de Lima. (Foto Referencial/ La República)

La presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez junto a su gabinete se encuentran en las instalaciones del Congreso de la República debatiendo la cuestión de confianza. Mientras que en los exteriores se realizan diversas manifestaciones a favor y en contra de la vacancia presidencial de Pedro Castillo.

Por su parte, la policía se encuentra a un costado con sus medidas de protección, está prestando mayor seguridad y se ha cerrado la avenida Abancay. También, algunos efectivos policiales en caballos se han puesto entre ambos grupos para que no haya ningún tipo de enfrentamiento. Recordemos que cuando Manuel Merino asumió la presidencia en noviembre del año pasado, los policías estuvieron lanzando perdigones y bombas lacrimógenas.

En las imágenes presentadas por el diario La República se muestra cómo en el lado derecho de la calle se encuentran algunas personas de diversos grupos políticos que están a favor del gabinete ministerial de Mirtha Vásquez, mientras que al lado izquierda en un grupo más reducido están las personas en contra de este.

Hasta el momento no se sabe si se dará o no el voto de confianza a Vásquez, pero si se diera el caso que no se le diera, todo el gabinete tiene que renunciar para que se de pase a uno nuevo propuesto por el presidente Pedro Castillo.

MIRTHA VÁSQUEZ ANTE EL CONGRESO

Mirtha Vásquez, la presidente del Consejo de Ministros llegó hasta las instalaciones del Congreso de La República, el día de hoy, lunes 25 de octubre, para presentar el plan de gobierno que tienen como meta su gabinete, intentando de que los legisladores le den el voto de confianza a su equipo de Ministros.

En cumplimiento del artículo 130 de la Constitución, la primera ministra debe exponer la política general del gobierno y las principales medidas que tomará su gestión para luego pedir el respaldo del Parlamento.

“Seguimos saliendo adelante y tenemos logros que nos pertenecen a todas y todos como haber alcanzado el 50% de la población objetivo vacunada como representante de todos los peruanos nos corresponde poner mucho más de nuestra parte. Nos corresponde construir en conjunto y en caminar al país hacia la gobernabilidad y muy especialmente hacia el bienestar colectivo”, expresó al inicio de su plan de Gobierno.

“Estamos atravesando por circunstancias complejas, pero creo que todos y todas sabemos que somos más fuertes que eso. Es en ese sentido señoras y señores congresistas que mi presencia en este hemiciclo tiene como objetivo corresponder al anhelo ciudadano de que logremos consensos, trabajar conjuntamente. La inestabilidad no solo es negativa para nuestro aún frágil sistema democrático sino que dificulta implementar políticas publicas que necesita el país con mucha urgencia”, agregó.

Como parte de su exposición y tocando el tema de la reactivación económica en el Perú, aseguró que “nos hemos reunido con empresas privadas que tienen los mayores compromisos de inversión en curso. Ratificamos el compromiso del gobierno de garantizar el acceso universal al gas natural, en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la Nación”.

Sobre Pensión 65, la propuesta del gobierno de Pedro Castillo es realizar un incremento gradual con la finalidad de alcanzar a 717 539 adultos mayores para el 2026, mediante una subvención de S/ 250 bimestrales, explica Mirtha Vásquez ante el Congreso de La República.

“Mientras elaboramos una propuesta de reforma integral de la ONP y de las AFP, nuestro objetivo es aumentar la cobertura de Pensión 65 como pilar público de un sistema nacional de pensiones”, agregó Vásquez.





