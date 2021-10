Fortnite: cómo conseguir la skin ‘Automovilista Arcoíris’ gratis

Fornite: Skin de 'Automovilista Arcoíris'. (foto: Vandal)

¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué otros juegos les están dando a sus jugadores artículos gratuitos con tanta frecuencia como Fortnite? Seguramente, no encontrarás ninguno. No se trata de no tenerlos, sino que Epic Games ocasionalmente hace regalos, masivamente, lo cual es bueno para todos los usuarios del videojuego Battle Royale.

En esta ocasión, y además de las recompensas que se pueden obtener gracias al evento de Halloween, los creadores de Fortnite han anunciado una nueva promoción ‘Recomienda a un amigo’, que nos permitirá obtener los objetos

Para entender exactamente cómo funciona esta promoción, te dejaremos una lista completa y bien dividida de todos los aspectos que deberás tener en cuenta para aprovecharla al máximo. Por este motivo y sin más preámbulos, manos a la obra:

FECHAS DE PROMOCIÓN:

1. Puedes registrarte en la promoción hasta el próximo 15 de noviembre a las 18:00 horas (hora española)

2. Una vez te hayas registrado (te explico a continuación cómo hacerlo) puedes seguir los pasos hasta el 11 de enero, 2022 a las 1:00 am (hora peruana), luego la acción termina

PASOS QUE DEBES SEGUIR:

1. Primero debes iniciar sesión con tu cuenta de Epic presionando en enlace de aquí.

2. Una vez que lo hayas hecho, puedes necesitar completar misiones dentro de el juego (en el siguiente apartado son explicadas una por una).

3. Debes completar estos desafíos con un amigo que haya jugado Fortnite durante menos de 120 minutos en los últimos 30 días.

MISIONES Y RECOMPENSAS

1. Invita a un amigo para jugar en Fortnite. Recompensa: Pantalla de carga

2. Juega con este amigo. Recompensa: Arma Envuelta

3. Queda en el top 10 un total de 3. Recompensa: Ala delta

4. Mata a 10 oponentes que están jugando con él. Recompensa: Pico

5. Sube de nivel 60. Recompensa: Skin de ‘Automovilista Arcoíris

¿FORTNITE COMO PRÓXIMA PELÍCULA?

Parece que Epic Games quiere diversificar su negocio debido a los problemas legales que está teniendo con Google y Apple para llevar su juego Fortnite a miles de millones de dispositivos de forma rápida y sencilla, y parece que su próximo paso es lanzar una película basada en su popular juego.

Fornite. (foto: HobbyConsolas)

Eso sí, si llega a buen término, Epic Games lanzaría una película de Fortnite, que, según el medio, “también se discutió”. La experiencia en pantalla proviene de ex miembros de Lucasfilm que se unieron a la compañía este año.

Uno de ellos es el ex vicepresidente de producción física del estudio cinematográfico, Jason McGatlin. Anteriormente se desempeñó como productor ejecutivo en todas las películas actuales de Star Wars de Disney.

La propia y compleja historia de Fortnite ha abarcado hasta ahora más de una docena de temporadas, con eventos en vivo, escenas de corte y fragmentos de campaña cada vez más elaborados. También dio la bienvenida a un crossover canónico de Marvel en el videojuego y contó una parte de la historia a través de una serie de cómics oficial de Batman.

Personas que trabajan en la compañía y están enteradas de la situación pudieron dar algunas declaraciones: “Epic Games está estudiando la posibilidad de lanzar una división de entretenimiento centrada en la programación de vídeos con guiones”, señalaron. “El fabricante del exitoso videojuego Fortnite busca diversificarse en medio de batallas legales con Apple y Google que han perjudicado su capacidad de expansión en el mercado móvil”.

SEGUIR LEYENDO: