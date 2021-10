Génesis Tapia asegura que no perdonaría una infidelidad de su esposo: “El amor no es un estado anímico, es una decisión personal”

Foto: Instagram

En medio de los escándalos por infidelidad, la modelo Génesis Tapia reveló en una entrevista con Trome que no perdonaría una infidelidad a su esposo Kike Márquez.

Además, aseguró que aseguró que el amor no es un “estado anímico”, sino una “decisión” personal.

“El amor no es un estado anímico, es una decisión porque uno decide respetar y amar a su pareja”, explicó la exparticipante de “Bienvenida la tarde”.

Asimismo, Génesis Tapia advirtió que no perdonaría a su esposo Kike Márquez , con quien tiene cinco años de matrimonio, si este le es infiel.

“En mi caso, mi esposo la tiene súper clara, sabe que el día que me falle el matrimonio se acaba. No lo perdonaría, si hay otra persona que me lo diga por el bien de nuestros hijos”, manifestó.

GÉNESIS TAPIA ACABA SU CARRERA EN DERECHO

La ex chica reallity se encuentra cursando sus últimos años en la Universidad en la carrera de Derecho. Constantemente está poniendo al día a sus seguidores sobre sus calificaciones en sus diferentes cursos.

Por ello Tapia, la ex participante de ‘Bienvenida la tarde’ no dudó en acompañar su post con un mensaje de motivación hacia ella y sus seguidores.

“Siempre lo diré: ¿Rendirme? No conozco esa palabra, se termina la carrera con honores, señores. Curso: Derecho reales”, escribió Génesis Tapia.

Como se sabe, Génesis Tapia reveló que está preparándose para graduarse como abogada en el año 2022.

GÉNESIS TAPIA ACONSEJA A LA EX ESPOSA DE JOSIMAR

Génesis Tapia reapareció para opinar sobre el salsero Josimar quien se encuentra en Estados Unidos rehaciendo su vida con la cubana Yanira Cárdenas, pese a que su ex pareja María Fe Saldaña se encuentra embarazada.

La ex chica reallity lamentó la situación de la joven madre por el presunto abandono del cantante y calificó la actitud del interprete de “El Aventurero” como deplorable.

“Es totalmente deplorable su actitud, todas las personas son libres de rehacer su vida, pero sin afectar a las demás personas”, declaró para el diario Trome.

“Si él no puede comprometerse emocionalmente con una mujer, por lo menos que sea responsable en cuanto a su paternidad porque una de las madres de sus hijos dice que no cumple con la pensión y en su momento Gianella Ydoña dijo que él le mandaba ‘patitas’ de pollo para su hijo”, agregó.

Asimismo, la ex integrante de “Alma Bella” aconsejó a María Fe que demande a Josimar para que cumpla su responsabilidad como padre y así nunca le falte nada a su hija.

“Si María Fe no consigue compromiso de él debería demandarlo, se le ve que lanza canción nueva, que se compromete nuevamente, todo menos priorizar que viene un bebé en camino y que la madre necesita tranquilidad”, manifestó en referido medio.

Por último, se le consultó a Génesis si pensaba que Josimar tenía algún prolema psicológico a lo que ella respondió muy decidia.

“Es evidente. Su falta de compromiso solo se le podemos atribuir a una fuerte inestabilidad emocional. El hombre no tiene capacidad de comprometerse, para él los compromisos no existen, no tiene decisiones sólidas”.

“No necesito ser especialista en psicología para darme cuenta de ello, su conducta es muy repetitiva y daña. Él sabe qué hace daño con las ilusiones que ofrece, un matrimonio es una ilusión, al igual que un embarazo, pero a él no le importa”, sentenció.





