Yolanda Medina a Gisela Valcárcel tras críticas: “Todos quieren tener tu trayectoria y la reina del show eres tú”

La ausencia de Yolanda Medina en Reinas del Show preocupó a fans. (Foto: Instagram)

Este sábado fue la séptima gala del programa conducido por Gisela Valcárcel, Reinas del Show, donde la participación de Yolanda Medina había sido muy comentada puesto que la intérprete se tomó unos minutos para resaltar la trayectoria de Gisela Valcárcel tras las críticas que ha recibido por el reciente ‘ampay’ entre Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

Yolanda conversaba con la conductora de televisión sobre la importancia de perseguir los sueños sin importar la edad.

“Me siento orgullosa de estar en esta pista y decir a todas esas mujeres que seguimos luchando por nuestro sueño, aun después de los veinte, después de los treinta, llegan a los cuarenta, tú sigue luchando por tus sueños, tus sueños no acaban nunca, sueña, define tu vida siempre”, expresaba la cantante.

Mientras tanto Gisela quiso sumarse a las emotivas palabras de Yolanda.

“Yo voy a sumar una década más, sumaré 60, 70, 80, tus sueños están a punto de empezar, uno es dueño de eso”, afirmó la ex bailarina.

A lo que Medina respondió llenando de elogios a la conductora.

“Cualquiera puede tener un programa de televisión, cualquiera, pero tener la trayectoria que tú tienes es un peso enorme un peso que todos quieren tenerlo, que todos mueren por tenerlo, y la reina del show eres tu”, sostuvo la intérprete, en medio de los aplausos y el agradecimiento de la figura de América TV.

YOLANDA EN REINAS DEL SHOW

Yolanda Medina entra a escena y comienza a conversar con la conductora, ahí le da algunos tips de como ser parte de ‘Alma Bella’, luego se difunde un video que muestra la trayectoria de la artista.

Medina suelta algunas lágrimas al escuchar las palabras y emocionada dice que se siente orgullosa de estar en Reinas del Show, pues ha sido un gran reto para ella. Además contó que hace un año le robaron y la justicia del país decidió archivar su caso; finalmente, comienza su presentación de baile con el tema ‘Como un trueno’ de ilegales.

YOLANDA MEDINA LLORA AL ESCUCHAR MENSAJE DE EXINTEGRANTES DE ALMA BELLA

Hace unas semanas, Yolanda Medina se contagió de coronavirus, debido a que su pareja de baile lo tuvo, pese a ello, decidió no rendirse y regresar al programa para tentar la ansiada corona de Reinas del Show.

Por ello, la producción del reality de Gisela Valcárcel le preparó una sorpresa y grabó un emotivo video en el que las exintegrantes de Alma Bella alentaban a la cantante para que no se rinda y luche al el final.

“Tú que eres una atrevida aceptaste el reto y nos dijiste que podías, tú que hace 3 o 4 semanas batallabas contra el COVID-19 ahora estás aquí”, comentó la rubia conductora en un primer momento.

Al ver las imágenes, Yolanda Medina no pudo evitar romper en llanto y recordar que cuando ingresó al programa estuvo a punto de rendirse debido a la alta competencia; sin embargo, decidió dar lo mejor de sí para ganar la corona.

“Quiero agradecer este gran reto para mí. Cuando llegue a está pista no sabía quiénes estaban, pero cuando vi a todas las retadoras dije: ‘Me voy’. Cuando ingresé todos decían que en la segunda gala me iba. Quiero demostrarle que la constancia y buena actitud te puede llevar muy lejos”, comentó.

Asimismo, la líder de Alma Bella envió un mensaje de aliento a todas las mujeres para que nunca dejen de luchar por sus sueños sea la edad que tengan, pues no hay excusas para querer seguir mejorando.

“Me siento muy orgullosa de todo lo que me ha pasado, quiero decirle a todas esas mujeres que sigan luchando por sus sueños después de los 20, de los 30, tus sueños no acaban nunca, sigue adelante”, sentenció.





