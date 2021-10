Premios Produ 2021: Peter Fajardo es nominado como mejor productor de entretenimiento

El productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo fue nomidado a la quinta edición de los Premios Produ 2021, donde reconocen a los mejores contenidos de la industria televisiva, así como al talento de los profesionales que gestan dichos proyectos. donde se premia a los mejores programas de latinamerica.

El productor se emocionó al anunciar públicamente y por ser parte de los finalistas, lo celebró comunicándolo a sus miles de seguidores en sus redes sociales.

Aunque reconoció que dicho anuncio podría volverlo blanco de comentarios negativos y ataques, decidió publicarlo en su cuenta oficial de Instagram y expresó orgullo al hablar de su trabajo en el reality de competencia.

“Quizás recibiré muchas críticas y haters por lo que pondré, pero los que realmente me conocen saben lo apasionado que soy con mi trabajo y lo mucho que amo hacerlo. Por eso me atrevo a colocar esta publicación que me ha hecho emocionar mucho. No saben en verdad cómo me siento solo al leer esto”, escribió en la plataforma al mostrar una captura de los nominados a mejor productor.

Peter Fajardo dedicó unas líneas a su madre y le extendió gratitud por respaldar su decisión de dedicarse a la industria televisiva. “Gracias a Dios y a mi madre por apoyarme desde que era un niño y ya sabía lo que quería hacer en la vida”, agregó en Instagram.

Esa no fue la única mención que logró un programa peruano en los Premios Produ 2021. Esto es guerra también recibió una nominación a mejor contenido de realidad original latino y competirá con programas como El desafío, El retador y Latin Flow

OTRAS NOMINACIONES Y PREMIOS DE EEG

EEG comenzó en el 2012 como secuencia del programa ‘Dos para las siete’ y se emitía dos veces a la semana. Desde ese momento el programa de concursos y reallity show no dejó de crecer y recibieron muchas nominaciones a diversos premios.

En el año 2014, 2015, 2016, 2018 y 2020 fueron nominados como mejor programa de competencia en los Premios Luces, son parte de El Comercio y reconocen lo mejor del Talento Peruano. En el año 2020 fueron nominados a mejor producción local y a mejor programa de competencia para los mismos premios y en el año 2020 fueron los ganadores de los Premios Radiomar como programa de entretenimiento de TV.

AZUL GRANTON DEFENDIÓ A MATIAS OCHOA DE LAS CRÍTICAS DE FACUNDO GONZÁLEZ

Matías Ochoa Y Azul Granton son competidores de Guerreros México, quienes vinieron a Perú para apoyar a los de aquí, esta vez ellos pasaron al equipo de ‘Los Guerreros’.

Matias tuvo un enfrentamiento con Facundo González tras disculparse con los Guerreros por no ganar algunas competencias y aseguró que pronto se adaptará para derrotar a Guerreros Puerto Rico y a los Combatientes. El “Wacho” le pidió que se exija un poco más ya que quiere un alto nivel de competencia.

Facundo González aseguró a Matías Ochoa que no necesita más tiempo para adaptarse, ya que antes compitió en Guerreros México y Combate Guatemala.

Azul Granton defendió a su enamorado y dijo que él no tenía que demostrar nada a nadie porque saben de lo que es capaz y así lo hizo en Guerreros México, y le dice: “Quédate tranquilo”.

Alejandra Baigorria aplaudió a la guerrera porque apoyó a su pareja al mismo estilo que ella lo hace con Said Palao.





